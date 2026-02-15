الرئاسة التركية تعلن تأجيل زيارة أردوغان إلى الإمارات

أخبار
إسطنبول

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
مباشر
15 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 16 فبراير 2026 - 00:00 (توقيت القدس)
أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي في أنقرة، فبراير 2025 (فرانس برس)
أردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، فبراير 2025 (فرانس برس)
- تأجيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات بسبب صحة الشيخ محمد بن زايد، مع تأكيد الرئاسة التركية على تعزيز العلاقات الثنائية.
- خلال اتصال هاتفي، ناقش الزعيمان فرص التعاون بين البلدين، وأكدا التزامهما بتعميق العلاقات الإماراتية-التركية في مختلف المجالات، خاصة شراكات التنمية.
- اتفق الزعيمان على الاجتماع في أقرب وقت ممكن، مع تأجيل اللقاء المقرر إلى موعد لاحق، ضمن جولة أردوغان الخارجية التي تشمل الإمارات وإثيوبيا.

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، تأجيل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المقررة غداً الاثنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم تذكر الرئاسة في بيانها الأخير الأسباب وراء هذه الخطوة، لكنها نشرت بياناً سابقاً أفادت فيه بأن التأجيل يعود إلى أسباب تتعلق بصحة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل أن تبادر إلى حذفه.

وقالت الرئاسة التركية في منشورها الأخير: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وناقش الزعيمان فرص التعاون بين البلدين، والخطوات اللازمة لتعزيز العلاقات بما يتماشى مع المصالح المشتركة ومصلحة شعبيهما".

أردوغان مصافحاً السوداني خلال لقائهما في أنقرة، مايو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

اتصال بين أردوغان والسوداني بعد احتجاج عراقي على تصريح فيدان

وأضافت أنه "خلال الاتصال تم التأكيد مجدداً على الالتزام بتعميق العلاقات الإماراتية-التركية، استناداً إلى التقدم المحرز في مختلف المجالات، وخاصة شراكات التنمية". وأوضحت الرئاسة أن الزعيمين "بحثا قضايا ذات اهتمام مشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتطورات الأخيرة في المنطقة، والجهود المبذولة لمواجهة هذه التطورات".

وختمت الرئاسة منشورها بالقول: "أكد الزعيمان عزمهما على الاجتماع في أقرب وقت ممكن، مع اتفاقهما على تأجيل اللقاء المقرر إلى موعد لاحق". وكان من المقرر أن يزور أردوغان الإمارات وإثيوبيا على التوالي في اليومين المقبلين ضمن جولة خارجية جديدة له.

