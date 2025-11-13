- أظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن الديمقراطيين أكثر حماسًا للتصويت في انتخابات الكونغرس 2026، حيث أعرب 44% منهم عن حماسهم الشديد مقارنة بـ26% من الجمهوريين، مع ثبات شعبية الرئيس ترامب عند 40%. - جميع مقاعد مجلس النواب و35 مقعدًا في مجلس الشيوخ ستكون متاحة للمنافسة، وسط تراجع معنويات الديمقراطيين بعد فوز ترامب، لكنهم استعادوا الزخم بفوزهم في انتخابات حاكمي ولايتي فيرجينيا ونيوجيرزي. - وافق ناخبو كاليفورنيا على إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لصالح الديمقراطيين، بينما تظل الانتخابات متكافئة بين الحزبين بنسبة 41% للديمقراطيين و40% للجمهوريين.

أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس (شركة عالمية للأبحاث مقرها باريس) أن الديمقراطيين أكثر حماسا على ما يبدو من الجمهوريين بشأن التصويت في انتخابات الكونغرس العام المقبل، بعد الانتصارات التي حققها الحزب الديمقراطي في منافسات في الآونة الأخيرة على مستوى الولايات والمحليات، مشيراً إلى ثبات مستوى شعبية الرئيس الجمهوري دونالد ترامب

عند 40%.

وأوضح الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وأغلق أمس الأربعاء، أن 44% من الناخبين المسجلين الذين يطلقون على أنفسهم اسم الديمقراطيين قالوا إنهم "متحمسون جدا" للتصويت في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، مقابل 26% من الجمهوريين قالوا الشيء نفسه. وقال نحو 79% من الديمقراطيين إنهم سيندمون إذا لم يصوتوا في الانتخابات، مقارنة مع 68% من الجمهوريين.

وستكون جميع مقاعد مجلس النواب الأميركي، وعددها 435، متاحة للمنافسة في العام المقبل، وكذلك 35 مقعدا في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو. ويسيطر الجمهوريون حاليا على كلا مجلسي الكونغرس.

ويمر الديمقراطيون بتراجع في الروح المعنوية إلى حد بعيد منذ فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، لكنها ارتفعت في انتخابات الرابع من نوفمبر عندما اكتسحوا انتخابات حاكمي ولايتي فيرجينيا ونيوجيرزي، وكذلك في انتخابات رئيس بلدية مدينة نيويورك.

ووافق الناخبون في ولاية كاليفورنيا التي يهيمن عليها الديمقراطيون على إجراء لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس من المرجح أن تصب في مصلحة الحزب، إذ وصف حاكم الولاية هذا الإجراء بأنه وسيلة لمواجهة الجهود التي يقودها الجمهوريون لإعادة ترسيم الدوائر في ولايات أخرى.

ولا تزال انتخابات التجديد النصفي على بعد عام، ويبدو أن كلا الحزبين متكافئان في كثير من الجبهات. وردا على سؤال عن المرشح الذي سيصوتون له في انتخابات الكونغرس إذا كانت ستجرى اليوم، قال 41% من الناخبين المسجلين إنهم سيختارون المرشح الديمقراطي و40% قالوا المرشح الجمهوري، أي ضمن هامش الخطأ الذي حدده الاستطلاع بثلاثة بالمائة.

