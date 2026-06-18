الدوحة: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمثل أساساً للمرحلة المقبلة

- قطر ترحب بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران: أكدت قطر دعمها لمذكرة التفاهم التي تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بين البلدين، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مما يعزز فرص السلام والنمو الاقتصادي. - دور قطر والشركاء الإقليميين: أشادت قطر بجهود باكستان والأطراف الإقليمية والدولية في خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، مؤكدةً على أهمية التعاون والتنسيق لضمان نتائج شاملة ومستدامة. - التزام قطر بالأمن الإقليمي: جددت قطر دعمها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتماشى مع القانون الدولي، لتحقيق التعاون والتنمية والازدهار في المنطقة.

رحبت دولة قطر بتوقيع الولايات المتحدة الأميركية وإيران، إلكترونياً، على مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وعدّته تأكيداً جديداً على إرادة الجانبين المضي قدماً نحو حل خلافاتهما عبر التفاوض والوسائل السلمية، وتعزيز فرص السلام المستدام والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الخميس، تقدير دولة قطر للشراكة والجهود التي بذلتها باكستان وكافة الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى التوقيع على هذه المذكرة. وشددت الوزارة على أن مذكرة التفاهم تمثل أساساً صلباً للانطلاق إلى المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، داعيةً في هذا الصدد جميع الأطراف إلى المحافظة على الروح الإيجابية والمساعي الحميدة والتنسيق المشترك لضمان نتائج شاملة ومستدامة.

وأكدت الوزارة استمرار دعم دولة قطر الكامل لجميع الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد تلقى اليوم الخميس اتصالين هاتفيين من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وبحسب وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصالين مناقشة آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصالين، استمرار دعم دولة قطر الكامل لجميع الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

ونشرت وكالات الأنباء الإيرانية، مساء الأربعاء، النص الكامل لمذكرة التفاهم المعروفة بـ"مذكرة إسلام أباد"، التي أعلنت طهران وواشنطن التوصل إليها ليل الأحد ـ الاثنين الماضي. ويتضمن النص إعلان وقفٍ فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، والشروع في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً.

كما تشمل المذكرة ترتيبات تتعلق بتخفيف ورفع العقوبات، وتعهداً إيرانياً بعدم امتلاك السلاح النووي، إلى جانب الإشارة إلى إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، وتسهيل عبور السفن التجارية في الخليج، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة.