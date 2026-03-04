الدوحة تعلن القبض على خليتين تتبعان الحرس الثوري الإيراني

- تمكن جهاز أمن الدولة في قطر من القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني، حيث تم ضبط عشرة متهمين مكلفين بمهام تجسسية وتخريبية، مع العثور على مواقع حساسة وأجهزة تقنية بحوزتهم. - قطر وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على أراضيها، معتبرةً ذلك انتهاكاً لسيادتها وتهديداً لأمن المنطقة، مؤكدةً حقها في الرد وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. - أكدت قطر رفضها لاستهداف أراضيها، مشيرةً إلى حرصها على الحوار وتجنب الصراعات الإقليمية، معبرةً عن تضامنها مع دول الخليج والأردن ضد الاعتداءات الإيرانية.

أعلن جهاز أمن الدولة في قطر، ليل الثلاثاء - الأربعاء، عن تمكّن الجهات المختصة من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في قطر. وحسب بيان للجهاز، نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فإن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن القبض على عشرة متهمين؛ سبعة منهم كُلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، وثلاثة آخرين كُلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة، كما عُثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

وحسب البيان، فإن المتهمين أقروا خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني، وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.

وكانت دولة قطر قد وجهت، الاثنين، رسالة بشأن الاعتداء الإيراني على أراضيها إلى كل من أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مارس/آذار الحالي، معتبرة أن الاعتداء "يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة". وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، بأن قطر أعربت في الرسالة عن إدانتها بشده هذا الاستهداف، مؤكدة أنها "تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعاً عن سيادتها وصوناً لأمنها ومصالحها الوطنية".

كما أكدت قطر أن استهداف أراضيها لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، مشيرة إلى أنها حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها "لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين". وعبّرت دولة قطر عن إدانتها انتهاك سيادة دول الخليج العربية والأردن "بالعدوان الإيراني الغاشم"، مؤكدة تضامنها مع هذه الدول "في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".