الدوحة تدين هجوماً إيرانياً على مبانٍ في البحرين تضم قوات قطرية

- أدانت قطر هجوماً إيرانياً على مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية، واعتبرته انتهاكاً لسيادة البحرين وتهديداً لأمن المنطقة. - أكدت قطر تضامنها مع البحرين، مشيرة إلى أن الهجوم يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وأكدت سلامة القوات القطرية المستهدفة. - دعت قطر إلى وقف التصعيد والالتزام بالقانون الدولي، مشيدة بتعاون البحرين في ضمان سلامة المتواجدين، وسط استمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

دانت دولة قطر، اليوم الجمعة، هجوماً إيرانياً استهدف مباني في مناطق متفرقة من البحرين، تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية، مشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي. واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان الهجوم "عملاً عدائياً سافراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وأمن المنطقة".

وأكدت وزارة الخارجية "تضامن دولة قطر الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء"، مشددة على أن استهداف منشآت تضم قوات تعمل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك "يشكّل تصعيداً خطيراً يمسّ أمن دول مجلس التعاون ويقوّض مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول". وأوضحت أن أفراد القوات البحرية الأميرية القطرية الذين كانوا موجودين في المباني المستهدفة بخير ولم تسجل بينهم أي إصابات، مشيرة إلى أن سفارة دولة قطر لدى المنامة "اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في البحرين". وأعربت الوزارة في هذا السياق عن "تقديرها للتعاون والتنسيق الذي أبدته الجهات المعنية في البحرين، في التعامل مع هذا الحادث وضمان سلامة الموجودين في المواقع المستهدفة".

وجددت الوزارة إدانة دولة قطر لكافة الأعمال التي تهدد أمن دول المنطقة وسلامة منشآتها، داعية إلى "وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مخاطر المزيد من التوتر".

وفي وقت سابق فجر اليوم، استهدف هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة دولة الكويت، فيما أعلنت قطر والسعودية عن تصديهما لهجمات بطائرات مسيرة، في ظل مواصلة إيران اعتداءاتها على دول الخليج بدعوى استهداف مصالح واشنطن، رغم أن الاستهدافات الإيرانية تطاول مواقع مدنية وبنى تحتية.