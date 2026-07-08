الدوحة تؤكّد ضرورة الحوار والدبلوماسية بعد الهجمات بين واشنطن وطهران

- أكدت قطر على أهمية الحوار والدبلوماسية لتجنب التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، ودعت للبناء على مكتسبات مذكرة التفاهم لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وأدانت الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت. - أدان مجلس الوزراء القطري استهداف الناقلة القطرية "الركيات" وناقلة سعودية في مضيق هرمز، مطالبًا إيران بوقف هذه الممارسات، ومؤكدًا على حق قطر في حماية مصالحها وفقًا للقانون الدولي. - عبرت دول خليجية، منها الكويت وسلطنة عمان، عن إدانتها للهجمات الإيرانية، مشددة على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية لدعم الأمن والسلام في المنطقة.

شدّدت الدوحة، اليوم الأربعاء، على ضرورة الاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وذلك بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات. وأكّدت الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبرّرة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

بيان | قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت



الدوحة | 8 يوليو 2026



تدين دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين، الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، وتعتبرها انتهاكًا سافرًا لسيادة البلدين، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي.



وتشدّد وزارة… pic.twitter.com/P6Gs9aTffh — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 8, 2026

وأدانت الدوحة "الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة"، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة البلدين، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، مؤكدة دعمها كل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.

إلى ذلك، أدان مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه اليوم الأربعاء، استهداف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، مطالباً إيران بـ"الوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة". وأكد "احتفاظ قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسباً، وفقاً للقانون الدولي، لحماية مصالحها ومقدراتها".

كما أدان المجلس بشدة استهداف ناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت، واصفا إياها بـ"انتهاك صارخ لسيادة البلدين، وخرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي".

وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، استهداف قواعد أميركية في البحرين والكويت، رداً على ضربات واشنطن. وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد أعلنت، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بدء سلسلة من الضربات ضد إيران، قالت إنها تأتي رداً على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك وجزيرة قشم جنوبي البلاد.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، إنّ قواتها بدأت "تنفيذ سلسلة من الضربات القوية ضد إيران لفرض ثمن باهظ عليها بسبب استهدافها ومهاجمتها سفناً تجارية يعمل على متنها مدنيون أبرياء في ممر مائي دولي"، مضيفة أن الضربات جاءت رداً على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانبه، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على مراكز تجمّع القوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، رداً على الهجمات الأميركية، متوعّداً بأن "جميع القواعد الأميركية في المنطقة ستكون هدفاً مشروعاً لطائرات الجيش المسيّرة".

أخبار اعتداءات إيرانية على الكويت والبحرين بعد ضربات أميركية

في المقابل، اتهمت إيران الولايات المتحدة ب خرق مذكرة تفاهم إنهاء الحرب التي جرى توقيعها بوساطة قطرية باكستانية، معتبرة أنّ الأجزاء المهمة منها "أصبحت بلا جدوى". ورأت الخارجية الإيرانية، أن الهجمات الأميركية على عدة مراكز رصد ومراقبة على السواحل الجنوبية الإيرانية، تمثل "انتهاكاً واضحاً" للبند الرابع من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة، و"خرقاً فادحاً" للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المبرمة مع الإدارة الأميركية منتصف الشهر الماضي.

إدانات خليجية للهجمات الإيرانية

الكويت

وعبّرت دول خليجية عدة عن إدانتها للهجمات الإيرانية التي طاولت كلاً من البحرين والكويت، إذ أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها صباح اليوم، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها، ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وشددت الوزارة على أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تُشكّل تقويضاً ممنهجاً لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط. وشددت الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها.

سلطنة عُمان

وأعربت وزارة الخارجية العُمانية عن إدانة سلطنة عمان للاستهدافات العسكرية التي طاولت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت، وما تعرّضت له سفينتان تجاريتان سعودية وقطرية من حوادث استهداف في مضيق هرمز، مؤكدةً تضامنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها، وسلامة أراضيها، وحماية سيادتها ومصالحها.

وأكدت سلطنة عُمان أن تصاعد التوتر العسكري في المنطقة يمثّل تهديداً لأمنها، وللسلامة الملاحية وانسيابية التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة، مجددةً رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ووقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والالتزام بالتنفيذ التام للتفاهمات الموقعة، دعماً لجهود ترسيخ الأمن والسلام.