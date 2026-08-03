الدوحة تؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

- تواصل الدوحة جهودها الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة عبر اتصالات مع وزراء خارجية دول الخليج، مؤكدة على أهمية الحوار وتنفيذ التفاهمات الدولية لضمان الأمن الإقليمي. - شملت الاتصالات وزراء خارجية الإمارات، السعودية، الكويت، عمان، والبحرين، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق الاستقرار. - في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن محادثات جارية مع إيران، مشيراً إلى أنها فرصة أخيرة لإبرام اتفاق جيد، رغم نفي طهران وجود مفاوضات.

تواصل الدوحة اتصالاتها الإقليمية على خط خفض التصعيد في المنطقة، لا سيما مع دول الخليج، إذ أعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن

آل ثاني أجرى سلسلة اتصالات استعرض خلالها "علاقات التعاون، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشملت الاتصالات، بحسب البيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، إلى جانب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، كل على حدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصالات، ضرورة "التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي"، كما جدد دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

اتصالات هاتفية بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ ووزراء خارجية الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين



الدوحة | 03 أغسطس 2026



جرت اتصالات هاتفية بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل… pic.twitter.com/kuC31MIWIW — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 3, 2026

ويأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محادثات تجري مع طهران، رغم نفي الأخيرة في وقت سابق من اليوم وجود أي مفاوضات. وقال ترامب، مساء الاثنين، إن محادثات مع إيران "جارية الآن"، وهي تمثل فرصة طهران الأخيرة لإبرام اتفاق جيد، مؤكداً في حديث إلى الصحافيين أن الجانبين يتفاوضان بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر، من بين أطراف أخرى.