الدوحة: المزاعم المتعلقة بالمحكمة الجنائية جزء من حملة ممنهجة ضد قطر

أدان مكتب الإعلام الدولي في قطر، يوم الجمعة، الإدعاءات الباطلة بقضية تخص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مؤكداً في بيأن أنها "ليست سوى جزء من حملة منسقة يشنها بعض المغرضين بهدف ترويج المعلومات المضللة والتنصل من تبعات أفعالهم المشينة عبر صرف الأنظار نحو الآخرين".

واعتبر البيان أن تلك الادعاءات تأتي "في إطار مساع منسقة بتداول معلومات مُفبركة بين عدد من وسائل الإعلام، والتي امتنعت معظمها عن نشرها بعد التأكد من خلوها من أي أساس واقعي وافتقارها للمصداقية"، وأضاف: "من المقلق للغاية أن تُستغل بعض المؤسسات الإعلامية المرموقة من قبل جهات تسعى إلى نشر التضليل وتشويه الحقيقة حماية لمصالحها الخاصة".

بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر يدين بشدة الادعاءات الباطلة المتعلقة بتقارير إعلامية تخصّ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. pic.twitter.com/LeToXbE7SX — Qatar's International Media Office (@IMO_Qatar) November 7, 2025

وقال البيان إن المزاعم "تأتي في إطار حملة ممنهجة مستمرة ضد دولة قطر بسبب دورها في الوساطة وجهودها في إنقاذ الأرواح وتأمين إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، فضلاً عن دعمها للمؤسسات الدولية وتمسكها بأحكام القانون الدولي". وشدد البيان على مواصلة قطر "التصدي لمثل هذه الحملات بكل حزم ومسؤولية"، مؤكداً "التزامها بالدفاع عن اسمها وسمعتها عبر جميع الوسائل المتاحة، مع الاستمرار في جهودها الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة". واعتبر مكتب الإعلام الدولي في قطر أن "نشر المعلومات المضللة أمر مألوف في إطار هذه المساعي".

وفي وقت سابق الجمعة، نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية ادعاءات بشأن تعرض موظفة في المحكمة الجنائية الدولية، تتهم كريم خان بـ"الاعتداء الجنسي" عليها، لـ"عملية تجسس سرية" زعمت أن "شركات استخبارات خاصة نفذتها نيابة عن جهات داخل قطر". وينفي خان صحة ادعاءات "الاعتداء الجنسي"، ويقول إنها تتعلق بضغوط يتعرض لها على خلفية إصداره مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في غزة.

وقادت قطر، إلى جانب مصر وتركيا والولايات المتحدة، جهوداً أثمرت التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وخلفت نحو 69 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.