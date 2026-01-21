الدنمارك: لن نتردد في استخدام القوة إذا استخدمتها واشنطن ضد غرينلاند

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، الثلاثاء، إن بلادها لن تتردد في استخدام القوة ضد الولايات المتحدة إذا لجأت إلى القوة العسكرية ضد غرينلاند. وأشارت في تصريح أدلت به في كوبنهاغن، إلى أنها تتابع عن كثب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى الاستيلاء على غرينلاند.

وأشارت إلى أن ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية في خطابه المتعلق بغرينلاند، مضيفة: "وعليه، فإننا لن نتجنب القيام بالمثل.. سيكون ذلك نتيجة طبيعية لما يقوله أو لا يقوله الرئيس الأميركي". ولفتت فريدريكسن إلى أن الأنشطة العسكرية التدريبية في الجزيرة جرى تكثيفها، قائلة إن "زيادة الوجود العسكري تأتي في إطار عملية الصمود في القطب الشمالي التي ينفذها حلف شمال الأطلسي منذ فترة".

من جانب آخر، عقد رئيس حكومة غرينلاند ينس- فريدريك نيلسن ونائبه موتي ب. إيغيدي, الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً في مقر الحكومة بالعاصمة نوك، أكدا فيه أن "السلطات لا تستبعد أي سيناريو، بما في ذلك الاحتمالات الأمنية غير المرجحة، لكنها تستوجب الاستعداد". وقال نيلسن: "استخدام القوة العسكرية غير مرجّح، لكنه غير مستبعد تماماً. لذلك يجب أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات".

ترامب بشأن الخلاف حول غرينلاند: سنتوصل إلى حل

وكان ترامب قد قال في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي سيتوصلان إلى اتفاق بشأن مستقبل غرينلاند يرضي الطرفين. وأضاف ترامب، قبل ساعات من توجهه إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا: "أعتقد أننا سنتوصل إلى حل يجعل الناتو سعيدا جدا، ويجعلنا نحن أيضا سعداء جدا". وفي الوقت نفسه، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند "لأسباب أمنية". وعندما سُئل عن مدى استعداده للذهاب بعيدا من أجل إخضاع الجزيرة للسيطرة الأميركية، أجاب: "ستكتشفون ذلك".

ويهدد طموح ترامب، الذي عبر عنه في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور بالذكاء الاصطناعي، بانتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك عضو حلف شمال الأطلسي بتفكيك الحلف الذي دعم الأمن الغربي لعقود. ويهدد طموحه أيضا بإشعال حرب تجارية مع أوروبا. وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة. وترفض غرينلاند، مقترحات الولايات المتحدة حول نقل السيادة.

(الأناضول، أسوشييتد برس، العربي الجديد)