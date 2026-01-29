الدنمارك تواصل حشد أوروبا من أجل غرينلاند.. الملف لم يحسم بعد

لا تزال الدنمارك تتعامل مع ملف غرينلاند باعتباره أزمة مفتوحة وليست سحابة عابرة، فرغم تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دافوس عن الاستيلاء بالقوة على الجزيرة الواقعة في منطقة القطب الشمالي، لا يرى صانعو القرار في كوبنهاغن أن الخطر قد زال، بل إنهم يتصرفون على أساس أن الصراع انتقل من طور التهديد المباشر إلى مرحلة أكثر تعقيداً، عنوانها الضغط السياسي وإعادة رسم موازين النفوذ في القطب الشمالي.

في هذا السياق، جاءت الجولة الأوروبية المشتركة لرئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدركسن ورئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن في محاولة واضحة للحفاظ على الزخم السياسي الأوروبي ومنع تطبيع أي تصور أميركي يعتبر غرينلاند ساحة مفتوحة للمساومة الجيوسياسية. وقبل التوجّه إلى برلين وباريس، شاركت الدنمارك في قمة قادة دول بحر الشمال التي عُقدت في جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق. هذا الاجتماع، الذي جمع دولاً تطل مباشرة على مسارح التوتر الجديدة بين البلطيق والقطب الشمالي، حمل دلالات تتجاوز الطابع الإقليمي.

ناقش القادة قضايا أمن الملاحة، وحماية البنى التحتية البحرية، وتداعيات تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى في الشمال الأوروبي. وبالنسبة إلى كوبنهاغن، شكّلت القمة منصة تمهيدية لتأكيد أن قضية غرينلاند لا يمكن فصلها عن أمن أوروبا الشمالية ككل، وأن أي تغيير قسري في وضعها ستكون له ارتدادات تتجاوز الدنمارك إلى فضاء بحر الشمال والبلطيق.

اختبار صلابة الموقف الأوروبي

بعد بورنهولم، انتقل الوفد الدنماركي–الغرينلاندي إلى برلين، حيث التقى المستشار الألماني فريدريش ميرز، قبل أن يتوجّه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه. يوم في برلين ويوم في باريس، لكن الرسالة واحدة: الأزمة لم تنته، وأوروبا مطالَبة بلعب دور سياسي واضح.

في برلين، شددت فريدركسن على أن أوروبا قادرة على تحمّل الضغوط الأميركية إذا وقفت متماسكة، مضيفة أن الأمر لا يتطلب إجماع الدول السبع والعشرين، بل يكفي أن يقف "جوهر التعاون الأوروبي" صفاً واحداً، وذهبت أبعد من ذلك حين قالت إن النظام العالمي الذي عرفته أوروبا "لم يعد موجوداً"، معربة عن شكوكها في إمكانية عودته بصيغته السابقة.

أما في باريس، فقد جاء الدعم الفرنسي أكثر رمزية ووضوحاً. ماكرون لم يكتفِ بالتأكيد السياسي، بل لجأ إلى لغة غرينلاند نفسها حين قال: "غرينلاند ليست للبيع، ولا يمكن الاستيلاء عليها ببساطة. مستقبل غرينلاند يقرره سكانها"، وهي عبارة حملت وقعاً خاصاً داخل قصر الإليزيه، وأثارت ردات فعل لافتة لدى الوفد الدنماركي والغرينلاندي.

تصريحات تكشف عمق القلق

خلال اللقاءات والندوات، بدا واضحاً أن الخطاب الأوروبي يتحرك على خطين متوازيين: التمسك بالحاجة إلى التعاون مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه الإقرار بأن الاعتماد المفرط عليها لم يعد خياراً آمناً. وقالت فريدركسن صراحة في برلين إن الأزمة "لم تنته بأي حال من الأحوال"، وهو توصيف يعكس إدراكاً سياسيا وشعبيا في كوبنهاغن ونوك بأن تراجع لغة التهديد لا يعني زوال جوهر الصراع. أما نيلسن، فعبّر بلهجة أكثر مباشرة عن المزاج داخل غرينلاند، قائلاً: "نحن تحت الضغط. شعبنا خائف. لكننا لن نستسلم".

هذه التصريحات، إلى جانب الدعم العلني من ألمانيا وفرنسا، تعكس محاولة أوروبية لفرض معادلة بديلة عن منطق الإملاءات، تقوم على احترام السيادة والقانون الدولي بدل سياسة الأمر الواقع. الدعم الأوروبي لا يعني فقط بيانات تضامن، بل يشير إلى إدراك متزايد بأن ملف غرينلاند قد يتحول إلى سابقة خطيرة إذا تُرك دون رد سياسي واضح. بالنسبة إلى برلين وباريس، المسألة لا تتعلق بجزيرة نائية، بل بحدود ما يمكن القبول به في العلاقات بين الحلفاء، وبقدرة أوروبا على حماية قواعد النظام الدولي عندما تُختبر من أقرب شركائها.

في هذا الإطار، يصبح الدعم الأوروبي للدنمارك اختباراً لصدقية الحديث عن "الاستقلالية الاستراتيجية" الأوروبية، ومحاولة أولى لترجمة هذا المفهوم من شعارات إلى مواقف عملية وسط وجود دول غير متحمسة لإظهار تشدد بوجه واشنطن، ما يعكس وجود تباينات داخل مجموعة الـ27 دولة في الاتحاد الأوروبي. عموما، تُظهر الجولة الأوروبية المشتركة، من بورنهولم إلى برلين فباريس، أن كوبنهاغن لا تنظر إلى أزمة غرينلاند باعتبارها ملفاً أُغلق، بل عنواناً لصراع أوسع على النفوذ والسيادة في الشمال.

وبينما تتجنب العواصم الأوروبية الصدام المباشر مع واشنطن، فإنها ترسم خطوطاً سياسية أوضح تؤكد أن غرينلاند ليست ورقة تفاوض، وأن أي إعادة تشكيل للنظام الدولي لن تمر من دون مقاومة أوروبية. وبالنسبة إلى الدنمارك، باتت غرينلاند التابعة لها من بوابة الحكم الذاتي، رمزاً لوحدة المملكة واستقرارها. وتشكل الجولة الأوروبية، والدعم الفرنسي والألماني، والحوار بين كوبنهاغن ونوك، أدوات لضمان أن أي قرار بشأن الجزيرة يتم بموافقة سكانها، مع تعزيز حضور الدنمارك في مشهد دولي سريع التحول.