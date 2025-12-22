الدنمارك تحتج على تعيين مبعوث أميركي إلى غرينلاند

- أعلنت الدنمارك استدعاء السفير الأميركي احتجاجاً على تعيين واشنطن مبعوثاً خاصاً لغرينلاند، معتبرةً الخطوة غير مقبولة وتستدعي توضيحاً. - تعيين جيف لاندري كمبعوث لغرينلاند أثار استياء كوبنهاغن، خاصةً بعد توترات سابقة حول شراء الجزيرة، مما يعكس أهمية غرينلاند الاستراتيجية لأمن الولايات المتحدة. - غرينلاند تتمتع بحكم ذاتي وتعتبر غنية بالموارد الطبيعية، مما يجعلها محط اهتمام دولي، وسط مخاوف دنماركية من استغلال أميركي لدعوات الاستقلال المحلية.

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الاثنين، عزمها استدعاء السفير الأميركي في كوبنهاغن، احتجاجاً على تعيين واشنطن مبعوثاً خاصاً لغرينلاند، الإقليم الدنماركي ذاتي الحكم. وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، لقناة "تي في 2" المحلية: "لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول"، مشيراً إلى أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة "للحصول على توضيح" بشأن الخطوة الأميركية.

وكان البيت الأبيض أعلن تعيين حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري، جيف لاندري، مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى غرينلاند، معتبراً أن لاندري يدرك "أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيدفع بقوة مصالح بلادنا من أجل سلامة حلفائنا وبقائهم وأمنهم". وأثار هذا التعيين استياء في كوبنهاغن، خصوصاً في ظل خلفية من التوترات السابقة المرتبطة بالمنطقة، إذ سبق أن شهدت العلاقات الأميركية–الدنماركية خلافاً حاداً عندما طلبت واشنطن شراء الجزيرة، وهو ما رفضته الحكومة الدنماركية بشكل قاطع.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، بشأن مطالبته بشراء غرينلاند، وفقاً لما كشفته صحيفة "ذا غارديان"، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين كبار. ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن خمسة من كبار المسؤولين الأوروبيين الحاليين والسابقين، أن المكالمة، التي استمرت 45 دقيقة، وُصفت بأنها كانت "مروعة"، وقال أحدهم: "كان حازماً جداً. لقد كان دشاً بارداً. في السابق، كان من الصعب أخذ الأمر على محمل الجد. لكنني أعتقد أن الأمر خطير وربما خطير للغاية". وكان الرئيس الأميركي أكد في مناسبات عدة أن بلاده بحاجة إلى غرينلاند لـ"ضمان الأمن الاقتصادي"، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها.

وتتمتع غرينلاند، المعروفة محلياً باسم "كالاليت نونات"، بحكم ذاتي، ولها مجلس تشريعي محلي، في حين تبقى قضايا السيادة والسياسة الخارجية والدفاع بيد الحكومة الدنماركية. وتُعد الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 2,166,007 كيلومترات مربعة، غنية بالنفط والغاز والمعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا الخضراء، كما أنها تحظى بأهمية استراتيجية في ظل التغيرات الجيوسياسية والمناخية في المنطقة القطبية الشمالية.

وشهدت الحرب الباردة وجوداً عسكرياً أميركياً كبيراً في غرينلاند، ولا تزال قاعدة "ثولا" الجوية الأميركية قائمة حتى اليوم. ومؤخراً، أعادت واشنطن فتح قنصليتها في الجزيرة، في إشارة إلى تصاعد الاهتمام الأميركي بالمنطقة. في المقابل، تزداد مخاوف الدنمارك من تحركات أميركية تستغل تنامي الدعوات المحلية داخل غرينلاند للاستقلال، إذ بدأت بعض الأوساط المحيطة بصناع القرار في واشنطن تدفع باتجاه فرض واقع جديد في الجزيرة تحت شعار "دبلوماسية الصفقات".

ويبرز في هذا السياق دعم شخصيات نافذة، مثل ألكسندر بي غراي، الرئيس السابق لأركان مجلس الأمن القومي الأميركي، لفكرة سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، بالتوازي مع تحذيرات من أن استقلال الجزيرة قد يخلق فراغاً قد تستغله قوى مثل روسيا أو الصين، الساعيتين منذ سنوات لترسيخ نفوذهما في القطب الشمالي عبر "طريق الشمال" والتعاون في مجلس القطب، الذي يضم الولايات المتحدة والدنمارك ودولاً أخرى.

(فرانس برس، العربي الجديد)