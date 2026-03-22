الدفاع القطرية: سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية بسبب عطل فني

الدوحة

22 مارس 2026   |  آخر تحديث: 03:30 (توقيت القدس)
طائرة مروحية قطرية خلال احتفالات اليوم الوطني للدولة، 18 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
- أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية بسبب عطل فني أثناء أداء واجب روتيني، وتستمر عمليات البحث عن الطاقم والركاب.
- تشارك وزارة الداخلية القطرية بفرقها المختصة في عمليات البحث والإنقاذ، بالتعاون مع فريق البحث والإنقاذ البحري والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وفريق البحث والإنقاذ القطري الدولي.
- تتعرض دول الخليج، بما فيها قطر، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات تستهدف قواعد أميركية، مما أدى إلى إدانة هذه الدول للاعتداءات واعتبارها انتهاكاً للسيادة الوطنية.

 قالت وزارة الدفاع القطرية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إن طائرة مروحية قطرية سقطت في مياهها الإقليمية بعد تعرضها لعطل فني أثناء تأدية "واجب روتيني". وأضافت الوزارة في منشور على منصة إكس، أن عمليات البحث جارية عن أفراد الطاقم والركاب.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن فرقها المختصة تباشر عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة، إثر سقوط الطائرة.

وأوضحت أن عمليات البحث تُنفذ بمشاركة فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا".
قطر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة

يأتي ذلك في وقت تتعرض دول الخليج بما في ذلك دولة قطر لاعتداءات تشنها إيران بالصواريخ والمسيّرات، وتقول إنها تستهدف قواعد أميركية في المنطقة، إلا أن هذه الاعتداءات طاولت منشآت مدنية وحيوية لهذه الدول التي أكدت إدانتها واعتبرت أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، واعتداءً مباشراً على أمن البلاد وسلامة أراضيها".

