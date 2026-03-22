الدفاع القطرية: سقوط طائرة مروحية في المياه الإقليمية بسبب عطل فني

قالت وزارة الدفاع القطرية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إن طائرة مروحية قطرية سقطت في مياهها الإقليمية بعد تعرضها لعطل فني أثناء تأدية "واجب روتيني". وأضافت الوزارة في منشور على منصة إكس، أن عمليات البحث جارية عن أفراد الطاقم والركاب.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن فرقها المختصة تباشر عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة، إثر سقوط الطائرة.

وأوضحت أن عمليات البحث تُنفذ بمشاركة فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا".

يأتي ذلك في وقت تتعرض دول الخليج بما في ذلك دولة قطر لاعتداءات تشنها إيران بالصواريخ والمسيّرات، وتقول إنها تستهدف قواعد أميركية في المنطقة، إلا أن هذه الاعتداءات طاولت منشآت مدنية وحيوية لهذه الدول التي أكدت إدانتها واعتبرت أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، واعتداءً مباشراً على أمن البلاد وسلامة أراضيها".