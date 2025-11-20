الدفاع السورية تحمّل "قسد" مسؤولية الاشتباكات في الرقة 

- تصاعدت التوترات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في المنطقة الشرقية، حيث اتهمت وزارة الدفاع السورية "قسد" بالاعتداء على نقاط الجيش، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة وسقوط قتلى وإصابات. - تركزت الاشتباكات في ريف الرقة الشرقي، حيث استخدمت "قسد" راجمات صواريخ لتغطية انسحابها، بينما رد الجيش السوري على مصادر النيران، وسط توترات متزايدة مع فصائل تابعة لحكومة دمشق ونشاط "داعش". - التقى الرئيس أحمد الشرع مع الشيخ مانع حميدي الجربا في دمشق لبحث دمج المنطقة الشرقية ضمن مؤسسات الدولة، حيث تمتلك قبيلة شمر حضوراً عسكرياً ضمن "قسد".

حمّلت وزارة الدفاع السورية "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مسؤولية ما وصفته بالاعتداء الغادر والمتجدد شبه اليومي على نقاط الجيش السوري. وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لقناة "الإخبارية السورية"، أن قوات الجيش السوري نفذت هجوماً معاكساً تمكّنت خلاله من استعادة السيطرة على المواقع التي تقدم إليها مقاتلو "قسد" وطردهم منها.

وقُتل عنصران من قوات الجيش السوري وأُصيب آخرون بجروح، في حصيلة أولية لهجوم نفذته مجموعات عسكرية تابعة لـ"قسد" بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، على أحد محاور ريف محافظة الرقة الشرقي، شمال شرقي سورية. وأفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن عنصرين من الجيش السوري قُتلا إثر عملية تسلل نفذتها مجموعات تابعة لـ"قسد" على محور بادية معدان شرقي الرقة، موضحةً أن الهجوم وقع بشكل مباغت، ودفع قوات الجيش السوري إلى استنفار واسع في المنطقة.

وذكرت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" أن الهجوم الذي نفّذه مقاتلون من "قسد" جاء خلال عملية تسلل على نقاط تمركز عناصر الجيش السوري في محيط مدينة معدان في الريف الشرقي لمحافظة الرقة، حيث شهد محور بلدة غانم العلي في المنطقة اشتباكات كثيفة حتى ساعات الفجر، مشيرة إلى أن المعابر في المنطقة بين مناطق نفوذ قسد والحكومة السورية أُغلقت اليوم جراء العمليات العسكرية التي شهدتها الليلة الماضية.

في المقابل، أشارت شبكة "الرقة تذبح بصمت" المحلية إلى أن الريف الشرقي في الرقة شهد اشتباكات عنيفة على محور شاليش-غانم العلي، الذي تسلل إليه مقاتلون من قسد نحو مواقع للجيش السوري، حيث أسفرت المواجهات عن سقوط قتلى أيضاً في صفوف عناصر "قسد". وأوضحت أن "قسد" شنّت عمليات قصف صاروخي من راجمات متنقلة لتغطية عملية انسحاب مقاتليها، وسط رد مماثل من قوات الجيش السوري على مصادر إطلاق النار، مشيرة إلى أن عناصر من الفرقة 66 سيطروا على نقاط محور غانم العلي في البادية.

يُشار إلى أن الهجوم جاء بعد ساعات من إعلان "قسد"، عبر مكتبها الإعلامي، أن قواتها تتعامل مع عدد من المواقع التي استخدمها عناصر تنظيم "داعش" بشكل مباشر لإطلاق طائرات مسيرة باتجاه نقاط تمركز قواتها في بادية غانم العلي شرق الرقة. ولفتت إلى أن المنطقة شهدت الأسبوع الماضي سلسلة هجمات من فصائل تابعة لحكومة دمشق بالتوازي مع ما وصفته بنشاط عناصر التنظيم الذين استخدموا تلك المواقع فعلياً في تنفيذ هجماتهم الإرهابية، على حد تعبيرها.

الشرع يلتقي شيخ قبيلة شمر

في سياق متصل، التقى الرئيس أحمد الشرع في دمشق، الشيخ مانع حميدي الجربا، شيخ قبيلة شمر، التي لديها حضور عسكري قوي ضمن قوات "قسد". وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن اللقاء تناول، أمس الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة الشرقية، ومساعي دمج المنطقة بشكل كامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. يشار إلى أن قوات الصناديد وهي مليشيا شُكّلت شمال شرق سورية لقتال تنظيم "داعش" تتبع بشكل مباشر للشيخ حميدي دهام الجربا، ويقودها نجله بندر الحميدي، وشُكلت من قبل قبيلة شمر في المنطقة.

وكان حميدي قد أسس مطلع عام 2013 "جيش الكرامة"، إثر سيطرة عدة فصائل على معبر اليعربيّة الحدودي مع العراق في محافظة الحسكة، وقد بدّل تسمية المليشيا التابعة له إلى "الصناديد" في 2015، قبل انضمامه إلى "قسد"، التي تأسست بدعم من التحالف الدولي من تحالف العديد من الفصائل العربية والكردية والتركمانية والأشورية.