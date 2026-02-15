الدفاع السورية تتسلم قاعدة الشدادي في الحسكة من الجيش الأميركي

- تسليم قاعدة الشدادي: تسلمت وزارة الدفاع السورية قاعدة الشدادي العسكرية من الجيش الأميركي، بعد إخلاء القاعدة من المعدات العسكرية واللوجستية، في إطار تنسيق مستمر لتسليم القواعد العسكرية. - إعادة تموضع القوات الأميركية: أعلنت القيادة المركزية الأميركية استكمال انسحابها من قاعدة "التنف"، ضمن خطة إعادة تموضع مدروسة للقوات في المنطقة، بعد انسحابها من قاعدة حقل العمر النفطي. - اتفاق سوري شامل: خضعت قاعدة الشدادي لسيطرة التحالف الدولي منذ 2016، واستخدمت لإدارة العمليات وتأمين النفط، وتم التوصل لاتفاق مع "قسد" لإنهاء الانقسام وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.

تسلمت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، قاعدة الشدادي العسكرية بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سورية من الجيش الأميركي، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، علماً بأن القاعدة تقع على بعد 60 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة الحسكة.

وأكد مصدر في وزارة الدفاع السورية لـ"العربي الجديد"، أن الجيش الأميركي بدأ قبل مدة بإخلاء القاعدة العسكرية، حيث أنزل منطاد المراقبة الذي كان مرتبطاً بالقاعدة، وأزال أيضاً خلال الأيام الماضية كاميرات المراقبة والمعدات العسكرية واللوجستية داخل القاعدة. وأشار المصدر نفسه إلى وجود تنسيق بخصوص تسلّم القواعد العسكرية من الجيش الأميركي، ولا سيما بعد الانسحاب من قاعدة "التنف"، وكذلك الانسحاب في وقت سابق من قاعدة حقل العمر النفطي، التي كانت من أكبر القواعد العسكرية الأميركية في سورية.

في المقابل، أشار مصدر آخر في وزارة الدفاع السورية لـ"العربي الجديد" إلى أن من المقرر أن تتمركز الفرقة الـ44 التابعة للجيش السوري في القاعدة، مشيراً إلى استمرار التنسيق بخصوص تسلّم الجيش السوري باقي القواعد العسكرية التي يتمركز فيها الجيش الأميركي في سورية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الخميس 12 فبراير/شباط، استكمال الانسحاب المنظم لقواتها من قاعدة "التنف" الواقعة جنوب شرقي سورية، في خطوة وصفتها بأنها تأتي ضمن "انتقال مدروس ومبني على تقييم الظروف"، وذلك بإشراف قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب. وقالت القيادة المركزية عبر منصة "إكس" إن عملية الانسحاب اكتملت في 11 فبراير الجاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "تندرج ضمن إعادة تموضع مدروسة للقوات الأميركية في المنطقة".

وكانت قاعدة الشدادي قد خضعت لسيطرة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2016 بعد طرد تنظيم "داعش" الإرهابي منها، واستُخدمت مركزاً رئيسياً لإدارة العمليات وتأمين حقول النفط. وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق شامل مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.