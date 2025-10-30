الدفاع التركية: نتشاور مع الأطراف المعنية بشأن قوة المهام في غزة

- تواصل تركيا مشاوراتها مع الأطراف المعنية لإنشاء قوة مهام في غزة، حيث تستعد القوات المسلحة التركية بالتنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية، في ظل استمرار المشاورات الدبلوماسية والعسكرية. - توصلت إسرائيل وحماس لاتفاق بوساطة دولية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، لكن إسرائيل خرقت الاتفاق عدة مرات، مما أدى إلى مقتل عشرات الفلسطينيين. - تنتظر بعثة الإغاثة التركية الإذن من إسرائيل لدخول غزة عبر رفح، حيث لم تُحترم بنود وقف إطلاق النار بالكامل، بينما ترفض إسرائيل مشاركة دولية في قوة حفظ السلام.

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنّ أنقرة تواصل التشاور مع الأطراف المعنية بشأن إنشاء قوة مهام في قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك في رد المصادر التركية على أسئلة صحافيين عقب إحاطة إعلامية قدمها المتحدث باسم وزارة الدفاع زكي أق تورك. ورداً على سؤال حول إمكانية مشاركة القوات المسلحة التركية في قوة المهام بشأن غزة، قالت المصادر: "القوات المسلحة التركية تواصل استعداداتها بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في دولتنا، وباعتبارنا من مهندسي اتفاق وقف إطلاق النار، فإنّ المشاورات الدبلوماسية والعسكرية مستمرة مع الدول الأخرى".

وفي التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، والذي دخل في اليوم التالي حيّز التنفيذ. ويُفترض، وفق الخطة، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.

وعلى الرغم من اتفاق "حماس" وإسرائيل حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بوساطة مصر وقطر وتركيا وإشراف أميركي، إلا أن تل أبيب خرقت الاتفاق مرات عديدة، وقتلت عشرات الفلسطينيين.

من جانب آخر، أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أنّ فريق الإغاثة الذي أرسلته للمشاركة في البحث عن جثث إسرائيليين وفلسطينيين تحت الأنقاض في غزة، لا يزال ينتظر الضوء الأخضر من دولة الاحتلال للعبور من رفح المصرية إلى داخل القطاع. وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية إنّ "بعثة آفاد (وكالة إدارة الكوارث) لا تزال تنتظر عند الحدود. إسرائيل لم تعط بعد الأذن" للدخول، لافتاً إلى أنّ دولة الاحتلال "لا تحترم كل بنود وقف إطلاق النار" في القطاع. وأوضح المصدر أنّ "إسرائيل لا تسمح إلا جزئياً بالمساعدات الإنسانية"، مضيفاً "نحن على تواصل مع نظرائنا. تركيا من الجهات التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد وقّعت الاتفاق. لقد أكملنا كل الاستعدادات اللازمة، ونحن ننتظر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد شدد، الأحد الماضي، على خيار رفض مشاركة أي دولة في القوة الدولية التي تسعى حليفته الولايات المتحدة إلى نشرها في القطاع الفلسطيني. وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته: "أوضحنا مع احترامنا للقوات الدولية أن إسرائيل هي التي ستحدد ما هي القوات غير المقبولة لدينا".

(الأناضول، فرانس برس)