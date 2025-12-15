الدفاع التركية تعلن إسقاط مسيّرة فوق البحر الأسود

- أسقطت تركيا مسيّرة خارجة عن السيطرة فوق البحر الأسود بعد رصدها تقترب من مجالها الجوي، حيث تم استنفار مقاتلات "إف-16" لتأمين الأجواء وفق قواعد الاشتباك. - أكدت وزارة الدفاع التركية أن المسيّرة أُسقطت في منطقة غير مأهولة لتجنب الحوادث، دون الكشف عن هويتها أو الجهة المسؤولة عنها، مع ترجيحات بارتباطها بالحرب الروسية الأوكرانية. - تكررت حوادث وصول مسيّرات بحرية مفخخة إلى السواحل التركية، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إسقاط مسيّرة خارجة عن السيطرة فوق البحر الأسود، بعد رصدها والتحقق من طبيعتها.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، نُشر عبر منصة "إكس"، أنه تم رصد جسم جوي مجهول فوق البحر الأسود يقترب من المجال الجوي التركي، حيث جرت متابعته من قبل القوات المسلحة التركية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

وأضاف البيان أنه تم استنفار مقاتلات تركية من طراز "إف-16"، العاملة ضمن القوات الجوية وفي إطار مهام حلف شمال الأطلسي، لتأمين المجال الجوي التركي. وأوضحت وزارة الدفاع أن الجسم الجوي تبيّن لاحقاً أنه مسيّرة خارجة عن السيطرة، وبهدف تجنّب أي حوادث سلبية، تم استهدافها وإسقاطها في منطقة غير مأهولة بشكل آمن.

ولم تكشف الوزارة عن هوية الطائرة المسيّرة أو الجهة التي فقدت السيطرة عليها، إلا أن التقديرات تشير إلى احتمال ارتباطها بالحرب الروسية الأوكرانية، خصوصاً مع تكرار وصول مسيّرات بحرية مفخخة إلى السواحل التركية، واستهداف القوات الأوكرانية سابقاً سفن شحن روسية في البحر الأسود قرب المياه الإقليمية لتركيا.