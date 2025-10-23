الدفاع التركية: إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري لقوة مهام غزة

- أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري لقوة مهام غزة بهدف تأسيس قوة استقرار دولية، تشمل مهامها الدوريات الأمنية وحماية البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية. - صوت البرلمان التركي على تمديد مهام القوات المسلحة في العراق وسورية لمدة ثلاث سنوات، مع التركيز على مواجهة التهديدات للأمن القومي، وتعزيز الاستقرار في سورية من خلال دعم جهود إعادة الإعمار. - تستمر تركيا في جهودها لشراء طائرات يوروفايتر بالتعاون مع المملكة المتحدة، وشهدت العلاقات التركية اليونانية اجتماعات لتعزيز الثقة المتبادلة بين وزارتي الدفاع.

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إنه تم إنشاء مركز التنسيق المدني العسكري CMCC لقوة مهام غزة تمهيداً لإنشاء قوة استقرار دولية في القطاع. وجاء ذلك في تصريحات لمصادر من وزارة الدفاع التركية، عقب مؤتمر صحافي أسبوعي للمتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك. وأفادت الوزارة بأنه في ظل المأساة الإنسانية المستمرة منذ عامين في غزة أصبح إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المنطقة وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة من الأولويات. وأضافت أنه في هذا السياق "أنشئ مركز التنسيق المدني العسكري لتشكيل قوة مهام غزة، ومن المقرر إنشاء قوة الاستقرار الدولية في إطار هذا المركز، حيث من المقرر أن تنفذ مهام الدوريات الأمنية، وحماية البنية التحتية المدنية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وأمن الحدود، وإجراء أنشطة تدريبية لقوات الأمن المحلية، ومراقبة وقف إطلاق النار".

وأوضحت أنه استناداً إلى الخبرة المكتسبة من بعثات حفظ السلام السابقة، فإن القوات المسلحة التركية مستعدة للقيام بأي مهمة توكل إليها في إرساء السلام والحفاظ عليه في إطار القانون الدولي، وفي السياق "تواصل القوات المسلحة استعداداتها بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في تركيا، وبصفتها إحدى الدول الأربع الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشاوراتها الدبلوماسية والعسكرية مع الدول الأخرى". وقال المتحدث في المؤتمر الصحافي: "نتوقع من إسرائيل الامتثال الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في غزة، وعدم عرقلة دخول المعدات وإمدادات المساعدات الإنسانية المرسلة لإزالة الأنقاض".

كما أكد رفض الوزارة "القرار غير القانوني الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، وهي أرض فلسطينية"، مشددا على أن "هذه الخطوة العدوانية والاستفزازية التي اتخذت بهدف عرقلة السعي لتحقيق السلام والهدوء والاستقرار في المنطقة، لا يمكن أن تغير حقيقة أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية".

تطورات سورية

وفي ما يخص التطورات في سورية، أفاد أكتورك بأن البرلمان التركي صوت على تمديد مهام القوات المسلحة التركية في العراق وسورية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبناء عليه ستعمل وزارة الدفاع على "اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للحقوق الناشئة عن القانون الدولي، ضد جميع المخاطر والتهديدات والأعمال التي قد تهدد الأمن القومي التركي، والتي تهدف إلى تقويض وحدة أراضي العراق وسورية، وعرقلة جهود إرساء الاستقرار والأمن، وفرض أمر واقع غير مشروع على الأرض، وسيستمر تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في سورية". وأضاف أنه "في إطار أنشطة تدمير الأنفاق المنفذة منذ 8 يناير/كانون الثاني في مناطق العمليات السورية، وصل طول الأنفاق التي تم تدميرها في تل رفعت إلى 302 كم، وفي منبج إلى 400 كم، بمجموع 702 كم.

وعن جهود اندماج "قوات سوريا الديمقراطية" مع الدولة السورية قال أكتورك: "تواصل الحكومة السورية بجميع مؤسساتها جهودها الحثيثة لإعادة إعمار البلاد وإرساء الاستقرار والأمن فيها، وعقب توقيع مذكرة التفاهم المشتركة للتدريب والاستشارات في 13 أغسطس/آب الماضي، تتواصل أنشطة التدريب والزيارات والاستشارات والدعم الفني الهادفة إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، وذلك بناءً على طلب الحكومة السورية"، وأضاف: "يعد دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أمرا بالغ الأهمية، ونحن نتابع هذا الأمر بعناية ودقة، وفي هذا السياق يجب على قسد الالتزام بعملية الدمج في الجيش السوري والتخلي عن أي أعمال أو خطابات من شأنها تقويض الوحدة السياسية لسورية وسلامة أراضيها".

ورداً على أسئلة حول شراء طائرات يوروفايتر، والتي طرحت خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قطر، قالت مصادر من وزارة الدفاع أنه "إلى حين بدء تسليم الطائرات المقاتلة الوطنية من طراز قان المصنعة محليا، سيتم شراء الأنظمة اللازمة لأداء المهام الموكلة إلى القوات المسلحة التركية من الدول المعنية، وفي مقدمتها من الدول الحليفة". وأضافت: "لا تزال جهود شراء طائرات يوروفايتر مستمرة، وبناء على مناقشات مع المملكة المتحدة، اتخذت خطوات إيجابية والهدف هو إكمال إجراءات الشراء ضمن الإطار الزمني المناسب، وسيعلن عن المعطيات الرسمية عند بدء مرحلة التعاقد على شراء المقاتلات".

وحول اللقاء العسكري التركي اليوناني قال أكتورك: "في إطار خطة تنفيذ تدابير بناء الثقة التركية اليونانية للعام الجاري، زار وفد يوناني تركيا في الفترة بين 20 و22 أكتوبر الجاري". وأضاف: "تعقد جولة جديدة من اجتماعات تدابير بناء الثقة بين الوفدين التركي واليوناني في إزمير اليوم الخميس، وسيتم في هذا الاجتماع تقييم تدابير بناء الثقة المطبقة بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين، والتخطيط للأنشطة القادمة".