الدفاع الإماراتية: ادعاءات محافظ حضرموت عارية عن الصحة

نفت وزارة الدفاع الإماراتية ما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده محافظ حضرموت باليمن سالم الحنبشي، الاثنين، وأشار فيه إلى اكتشاف سجون سرّية وزنازين تحت الأرض في حضرموت، استخدمت للتعذيب والإخفاء القسري، بالإضافة إلى العثور على كميات من الأسلحة في مدينة المكلا.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّ "ما ورد من مزاعم وادعاءات باطلة ومضللة لا تستند إلى أي دليل أو حقيقة، بشأن اكتشاف كميات من الأسلحة والمتفجرات يزعم ارتباطها بدولة الإمارات في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية". وأضافت أن "هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة، وتمثل محاولة مرفوضة لتزييف الوقائع وتضليل الرأي العام، وتشويه متعمّد لسمعة القوات المسلحة الإماراتية والنيل من التزاماتها العسكرية وسجلها المشهود".

وتابعت الوزارة أنّ "القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من اليمن بشكل رسمي وعلني بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، وقد شمل ذلك نقل جميع المعدات والأسلحة والأجهزة وفقاً للإجراءات العسكرية المعتمدة والمتعارف عليها، وبما يقطع الطريق أمام أي تأويل أو ادعاء بوجود أي حضور عسكري أو لوجستي أو تقني تابع لدولة الإمارات على الأراضي اليمنية".

ورداً على وجود سجون سرية داخل مطار الريان، قالت الوزارة الإماراتية إن "هذه الادعاءات لا تعدو كونها افتراءً وتضليلاً متعمداً يهدف إلى صناعة روايات مفبركة تفتقر إلى الدقة والمهنية". وأضافت أن المرافق المشار إليها ليست سوى "ثكنات عسكرية، وغرف عمليات، وملاجئ محصنة، بعضها يقع تحت سطح الأرض، وهو أمر معتاد ومعروف في مختلف المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم، ولا يحمل أي دلالات خارجة عن السياق العسكري الطبيعي".

واعتبرت الدفاع الإماراتية أن "الزج باسم دولة الإمارات في مثل هذه الادعاءات يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية والجهات التي تقف وراء ترويج هذه الأكاذيب"، مضيفة أن ذلك "يعكس محاولة مكشوفة لتمرير أجندات سياسية على حساب الحقيقة، وجزءاً من حملة ممنهجة لتشويه صورة دولة الإمارات وتضحيات جنودها في سبيل دعم اليمن وحماية أمنه واستقراره على مدى أكثر من عشر سنوات"، على حد تعبير البيان.

وفي وقت سابق الاثنين، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون اليمني، إنّ "حضرموت عانت في الآونة الأخيرة من مليشيات موالية لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ومدعومة إماراتياً، اجتاحت المحافظة وروّعت الأهالي الآمنين، وارتكبت انتهاكات وجرائم سطو وقتل وتخريب لممتلكات الدولة"، وأضاف الخنبشي أنّ "دعم السعودية وإصرار الحكومة الشرعية مكّنا من إعادة الأمور إلى نصابها وفرض الأمن"، مؤكداً أن حضرموت "طوت صفحة مريرة من تاريخها".

وأشار محافظ حضرموت إلى العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والأشراك الخداعية في معسكر الريان وفي مدينة المكلا، موضحاً أن بعضها كان مُحضراً لتنفيذ عمليات تفجير عبر "هدايا مجهزة"، وهو ما يدل على أنها كانت ستُستخدم في عمليات اغتيال تستهدف مدنيين، ونقل الخنبشي عن مختصين قولهم إنّ هذه المتفجرات والأشراك الخداعية لا تُعد من الأدوات التي تستخدمها الجيوش النظامية في العمليات العسكرية.

وكشف الخنبشي عن اكتشاف سجون سرية وزنازين تحت الأرض في حضرموت، استخدمت للتعذيب والإخفاء القسري، مشيراً إلى أنّ الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء اليمن يجري توثيقها، وأنه ستكون هناك فرصة لزيارة عدد من هذه السجون، وأكد أنه "سيجري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الإمارات والمجموعات المسلحة التابعة لعيدروس الزبيدي، وستُطبق العدالة وسيأخذ القانون مجراه".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)