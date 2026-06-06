الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيّرة مجهولة فوق منشآت في حضرموت

- شهدت مدينة المكلا في حضرموت، اليمن، إطلاق نيران الدفاعات الجوية على طائرات مسيّرة مجهولة المصدر، حلّقت فوق مواقع عسكرية واقتصادية حيوية، دون تأكيد إسقاطها أو تحديد هويتها. - تأتي هذه الحادثة بعد أيام من رصد طائرات مشابهة فوق مواقع حساسة، مما دفع السلطات لرفع مستوى الجاهزية الأمنية وعقد اجتماعات طارئة للجنة الأمنية بالمحافظة. - تثير هذه التطورات مخاوف من تصاعد التهديدات الأمنية في حضرموت، التي تضم منشآت استراتيجية مثل ميناء الضبة النفطي ومطار الريان.

أطلقت الدفاعات الأرضية والمضادات الجوية، فجر اليوم السبت، نيرانها باتجاه طائرات مسيّرة مجهولة المصدر، حلّقت فوق عدد من المواقع العسكرية والاقتصادية الحيوية في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، في ثاني حادثة من نوعها تشهدها المحافظة خلال ثلاثة أيام.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن ثلاث طائرات مسيّرة رُصدت أثناء تحليقها في أجواء منطقة خلف شرقي المكلا ومحيط عدد من المنشآت الحيوية، بينها قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وميناء المكلا، ومطار الريان، وميناء الضبة النفطي، ما دفع المضادات الجوية إلى إطلاق النار باتجاهها.

وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن أصوات المضادات الجوية سُمعت في مناطق متفرقة من المدينة بين الساعة الرابعة والنصف والخامسة فجراً، فيما شوهدت إحدى الطائرات المسيّرة في الأجواء قبل دقائق من بدء عملية التصدي. وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الطائرات غادرت المنطقة من دون صدور أي معلومات رسمية بشأن إسقاطها أو نتائج عملية الاعتراض.

ولم تصدر السلطات المحلية أو الجهات العسكرية في حضرموت، حتى عصر اليوم السبت، أي بيان رسمي يوضح هوية الطائرات المسيّرة أو الجهة التي تقف وراء تحليقها، كما لم تعلن نتائج عملية التصدي.

تأتي هذه التطورات بعد يومين من رصد طائرات مسيّرة مجهولة فوق عدد من المواقع العسكرية والاقتصادية والحيوية في حضرموت، بينها محيط مقر ومنزل عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي. وكانت السلطة المحلية قد أعلنت عقب تلك الحادثة رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية وعقد اجتماع للجنة الأمنية بالمحافظة.

وتشهد محافظة حضرموت منذ أيام حالة استنفار أمني وعسكري عقب تكرار رصد طائرات مسيّرة مجهولة فوق مواقع عسكرية واقتصادية حساسة، في ظل غياب توضيحات رسمية بشأن هويتها وأهدافها. وتضم المحافظة منشآت استراتيجية مهمة، من بينها ميناء الضبة النفطي ومطار الريان وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ما يثير مخاوف من تصاعد التهديدات الأمنية في أكبر المحافظات اليمنية مساحة.