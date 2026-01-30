"الدعم السريع" تهاجم مدينة الأبيض وسط السودان بالمسيّرات

- استهدفت طائرات مسيّرة مدينة الأبيض في شمال كردفان، حيث ضربت قاعدة عسكرية ومقرات حكومية، بينما اعترض الجيش 20 طائرة مُسيّرة. - شنّ الجيش السوداني هجوماً على قوات الدعم السريع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مستعيداً مناطق استراتيجية مثل هبيلا والسلك. - رحب السودان ببيان "إيغاد" الذي أدان انتهاكات قوات الدعم السريع، مؤكداً دعم وحدة وسيادة السودان، وسط مشاورات حول الأوضاع الأمنية ومسار السلام.

استهدفت طائرات مسيّرة، اليوم الجمعة، مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان التي تحاصرها مليشيات "الدعم السريع" منذ نحو عام، وفق ما أكده مصدر عسكري وشهود عيان في السودان لوكالة فرانس برس. واستهدفت الغارات التي بدأت فجراً واستمرت أكثر من ساعتين، قاعدة عسكرية، ومقر الشرطة، والبرلمان الإقليمي، ومكاتب شركة الاتصالات سوداني، والمنطقة المحيطة بالملعب البلدي، وفق الشهود العيان.

وأفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس بأن الدفاعات الجوية للجيش اعترضت 20 طائرة مُسيّرة. وتقع مدينة الأبيض على بعد نحو 400 كيلومتر من العاصمة الخرطوم، وهي واحدة من كبريات المدن السودانية، وتتمتع بموقع استراتيجي في وسط البلاد، وتربط ولاية شمال كردفان عامة، بعدد من الولايات الأخرى، وتحدّها جنوباً ولاية جنوب كردفان، وغرباً ولاية غرب كردفان، وشرقاً ولاية النيل الأبيض، وشمالاً كل من نهر النيل والشمالية وشمال دارفور. وترتبط المدينة بأهم طريق بري، هو طريق الصادرات، وتتمتع بميزات اقتصادية عدة، إذ تحتضن أكبر سوق للصمغ العربي على مستوى العالم، وأسواقاً أخرى للمحاصيل والماشية.

والاثنين، شنّ الجيش السوداني هجوماً واسعاً على مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، التي تخوض معه حرباً منذ 15 إبريل/نيسان 2023، في ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتمكّن من السيطرة على بلدة هبيلا الاستراتيجية، إلى جانب تمشيط وتأمين مناطق كُرتالا، وكلوجي، والتيتل شرق مدينة الدلنج، كما استعاد منطقة السلك في إقليم النيل الأزرق من قبضة الدعم السريع.

سياسياً، رحب السودان، اليوم، ببيان الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، والذي أدانت فيه الانتهاكات التي ارتكبتها قوات "الدعم السريع" في البلاد، وأكدت دعمها لوحدة السودان وسيادته. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن "حكومة السودان ترحب بالبيان الإيجابي لسكرتارية الهَيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا، والذي أعربت فيه عن إدانتها لكافة أشكال الانتهاكات الّتي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، إلى جانب تأكيد وحدة السودان وسيادته".

والخميس، أعلنت "إيغاد" في بيان إدانتها لكافة أشكال الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في السودان. وأكدت دعمها الكامل لوحدة وسيادة البلاد ومؤسساتها الوطنية القائمة، معلنة عن استعدادها للترحيب بعودة السودان إلى منظومتها. وأفادت في بيانها، بأن "الأمين التنفيذي للهيئة ورقني قبيهو، عقد مشاورات مع رئيس وزراء السودان كامل إدريس، في جيبوتي، الأربعاء، تناولت تطورات الأوضاع الأمنية ومسار السلام في السودان". وفي 20 يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت الخرطوم تجميد عضوية البلاد في "إيغاد"، بسبب ما قالت الحكومة السودانية، إنها "تجاوزات" من جانب المنظمة، بينها إدراج الوضع في السودان بأعمال قمة إيغاد" 42" دون مشاوراتها.

(فرانس برس، الأناضول، العربي الجديد)