"الدعم السريع" تشنّ هجمات انتقامية وسط السودان وتهدّد بالتصعيد

- شنت قوات الدعم السريع هجمات انتقامية ضد الجيش السوداني في شمال كردفان بعد سيطرة الجيش على مناطق استراتيجية، مما أدى إلى انسحاب الدعم السريع واعتداءه على القرى، ورد الجيش بغارات جوية تسببت في نزوح السكان. - هدد تحالف السودان التأسيسي بقيادة الدعم السريع باستئناف الأعمال العدائية، مبرراً ذلك بهجمات الجيش، واعتبر أن الصمت الدولي يمنحهم الحق في الرد. - أعلنت "يونيسف" عن مقتل وإصابة أطفال في النزاع، ودعت لحماية المدنيين، بينما دعا قائد الدعم السريع لتغيير الاستراتيجية العسكرية.

شنّت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، هجمات انتقامية ضد الجيش السوداني، استهدفت عدداً من القرى والبلدات الصغيرة في ولاية شمال كردفان، جنوب وسط السودان، عقب تقدم متسارع للجيش السوداني والقوات المساندة له، الأسبوع الماضي، أسفر عن اقتحامه عدداً من المناطق التي كانت تحت قبضة "الدعم السريع" والسيطرة عليها، بما فيها مدينة بارا الاستراتيجية. من جهته، شنّ الجيش السوداني، بدوره، غارات جوية اليوم، استهدفت تجمعات لـ"الدعم السريع" في عدد من القرى الواقعة إلى الشمال والشمال الغربي لولاية شمال كردفان.

وقال مصدر عسكري لـ"العربي الجديد"، إن مجموعات من "الدعم السريع" انسحبت غرباً من مناطق تقدم الجيش السوداني، في شرق وشمال الولاية نحو مناطق سودري والمزروب واعتدت في طريقها على عدد من القرى الصغيرة ونهبت ممتلكات المواطنين. وأضاف أن هذه الهجمات أدّت إلى نزوح وفرار الكثير من سكّان هذه المناطق إلى مناطق أخرى في الولاية. ولفت المصدر إلى أن الجيش شنّ هجمات جوية على مجموعات حاولت التجمع في عدد من المناطق ومجموعات أخرى متحركة في شمال وغرب الولاية، إلى جانب هجمات أخرى بالطائرات المسيّرة استهدفت تجمعات لـ"الدعم السريع" غرب بلدة أم بادر، وبلدة المزروب، وجبل أم بل بإدارية عيال بخيت في ولاية غرب كردفان المجاورة.

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ذرائع "الدعم السريع" لمزيد من التصعيد

إلى ذلك، هدّد تحالف السودان التأسيسي (سياسي ـ عسكري) الذي تقوده قوات الدعم السريع، بالتخلي عن إيقاف الأعمال العدائية للاعتبارات الإنسانية والسياسية، باعتباره أمراً غير مجدٍ، معتبراً أن الهجمات الأخيرة التي شنّها الجيش على مناطق سيطرته تمنحه الحق في استئناف الأعمال العدائية، وتنفيذ أي عمل عسكري مشروع ضد مواقع الجيش.

وقال المتحدث باسم التحالف، أحمد تقد لسان، في بيان صحافي اليوم، إن الجيش وعناصر القوات المساندة له شنّوا هجمات للسيطرة على مواقع ومساحات خاضعة للتحالف، وارتكبوا انتهاكات وأعمالا انتقامية استهدفت مواطنين أبرياء، معتبراً أن هذه التطورات تمثل تصعيداً يقوّض كل الجهود الرامية إلى التهدئة. وأضاف أن قوات التحالف استجابت طوال الفترة الماضية للمناشدات الدولية التي دعت إلى عدم القيام بأي عمل عسكري عدائي أو أي فعل يعرقل أو يشكل تهديداً للجهود الدولية الرامية إلى التهدئة، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وإطلاق العملية السياسية، إلا أن ما أقدمت عليه ما سماها "قوات التنظيم الإرهابي" في ظلّ الصمت الدولي المطبق، أفقد تلك المناشدات أي قيمة عملية.

هدّد تحالف السودان التأسيسي الذي تقوده قوات الدعم السريع، بالتخلي عن إيقاف الأعمال العدائية للاعتبارات الإنسانية والسياسية

وأشار المتحدث، إلى أنه إزاء هذا الواقع، "فإن ما قام به الجيش مقروناً بالصمت الدولي، يشكل مبرراً موضوعياً وضرورة عملياتية تجعل الاستمرار في التحفظ على القيام بالأعمال العدائية، للاعتبارات الإنسانية والسياسية، أمراً غير مجدٍ، ويمنح قوات تحالف السودان التأسيسي الحق في استئناف الأعمال العدائية، وتنفيذ أي عمل عسكري مشروع ضد مواقع قوات الجيش دون تردد". ولفت إلى أن إصرار الجيش على التصعيد العسكري، وسعيه إلى كسب مساحات جديدة على حساب قوات "تأسيس"، يُسقط أي منطق للاستجابة إلى المناشدات الدولية ودعوات الهدنة الإنسانية، ويحمله، ومعه الأطراف التي التزمت الصمت، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد.

من جهتها، قالت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية السودانية، في بيان اليوم، إن قوات "الدعم السريع" ارتكبت أمس الثلاثاء، انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة شمال غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، لافتة إلى أن الهجوم شمل اعتداءات على المدنيين والمنازل، ونهباً وتخريباً استهدفا سوق الجمامة، ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان.

وأشارت المجموعة إلى أنه رغم التصعيد العسكري الذي تشهده ولاية شمال كردفان خلال الأيام الماضية، فإن منطقة الجمامة لا تشهد مواجهات عسكرية مباشرة وتقع تحت سيطرة قوات "الدعم السريع". ولفتت إلى أن وقوع هذه الانتهاكات في منطقة بعيدة عن خطوط القتال يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين، ويؤكد مسؤولية القوة المسيطرة عن حماية السكان، ومنع أعمال النهب والاعتداءات والتفلتات الأمنية، وضمان مساءلة مرتكبيها. وأكدت أن الاعتداء على المدنيين والمنازل، ونهب الأسواق، وتخريب الممتلكات المدنية، وترويع السكّان وإجبارهم على النزوح، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، كما أن أعمال النهب محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى، بحسب ظروف ارتكابها، إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة.

أعلنت "يونيسيف" مقتل ما لا يقل عن 23 طفلاً وإصابة 25 آخرين في شمال كردفان منذ تصاعد حدة النزاع في أواخر مايو/أيار الماضي

ارتفاع عدد الضحايا الأطفال

وكانت منظمة "يونيسف" (صندوق الأمم المتحدة للطفولة)، أعلنت في بيان أمس الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 23 طفلاً وإصابة 25 آخرين في شمال كردفان منذ تصاعد حدة النزاع حول مدينة الأبيض في أواخر مايو/ أيار الماضي. وقالت المنظمة إن الحادث الأخير وقع يوم الجمعة الماضي (24 يوليو/تموز) في منطقة بربر جنوب مدينة الأُبيض، حيث أفادت تقارير بمقتل أربعة أطفال على الأقل، تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الأطفال الذين قُتلوا أو أُصيبوا في شهر يوليو الحالي إلى 8 أطفال على الأقل. وأضاف ممثل "يونيسف" في السودان، شيلدون ييت، في البيان: "فقد أربعة أطفال آخرون حياتهم في نزاع لا يزال يعرّض الأطفال وعائلاتهم لخطر جسيم. وراء كل رقم طفل قطعت حياته، وعائلة تغيّر مستقبلها إلى الأبد. لا يزال الأطفال ضحايا هذا النزاع، وتجب حماية سلامتهم وحقوقهم والخدمات التي يعتمدون عليها". ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى حماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتمكن الجيش والقوات المساندة له خلال اليومين الماضيين من السيطرة على مدينة بارا، وبلدات أم سيالة، وجبرة الشيخ، وأم قرفة، وسيطر عقب ذلك عل كامل طريق الصادرات، وهو الطريق الأكثر أهمية الذي يربط ولاية شمال كردفان بالعاصمة الخرطوم من الاتجاه الغربي.

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وبعد هذه الهزائم، وجّه قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" في تصريح مصور عقب اجتماع مع مسؤولي حكومته الموازية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور أول من أمس الاثنين، قواته بتغيير ما وصفها باللعبة، وتعديل طريقتهم في المعارك "وتلقين العدو درساً". وأضاف حميدتي مخاطباً قواته: "من اليوم لا يوجد نوم، نكون أو لا نكون، والرسن عندكم كلّه من الآن وصاعداً، وللأمام فقط ولا تقاعس". وتابع: "كنا نهادن لأننا لسنا ضد السلام بل مع السلام والاستقرار وأمن المواطن، ولكن كانوا يخدروننا بالبندول ويطلقون الرسن للآخرين"، في إشارة إلى الوساطات التي تطالبه بوقف الهجمات ولا تفعل ذلك مع الطرف الآخر، حسب حديثه، داعياً مقاتليه في الوقت ذاته إلى الالتزام بالقواعد العسكرية والقوانين وحماية المدنيين.