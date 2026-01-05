الدبيبة يطرق باب الرياض: تقارب محسوب  

- شهدت العلاقات الليبية السعودية تطورًا ملحوظًا بعد زيارة وفد سعودي إلى طرابلس، حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة، مما يعكس رغبة في تعزيز العلاقات بعيدًا عن الصراعات الإقليمية السابقة. - يأتي التقارب الليبي السعودي في سياق إقليمي معقد، حيث تسعى حكومة الدبيبة لتعزيز موقعها في الأزمة الليبية، بينما يواجه خليفة حفتر تحديات بسبب ارتباطاته مع الإمارات. - يعتبر ملف الطاقة الليبية محوريًا في اهتمام السعودية، مما يمنحها فرصة لبناء نفوذ مستدام في ليبيا، في ظل تشابك مصالح حفتر مع الإمارات.

لأعوام طويلة ظل مستوى التواصل بين ليبيا والسعودية محدوداً إلى أدنى درجاته، فعلى الرغم من الميل الواضح الذي أبدته الرياض سابقاً لمعسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فإنها عقب إخفاق حملته العسكرية على العاصمة طرابلس عام 2019، اكتفت بموقف مراقب أبقى حضورها في الملف الليبي عند مستوى منخفض. وفي المقابل، لم تثمر اتصالات حكومة الوحدة الوطنية المبكرة بالرياض لربط علاقتها معها. فعلى الرغم من الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى السعودية بعد نحو شهرين من تسلمه مهماته مطلع عام 2021، فإن تلك الزيارة لم تترجم إلى قنوات تعاون سياسية أو اقتصادية واضحة، لتعود العلاقات بعدها إلى حالة جمود عملي استمرت لسنوات، من دون أن تحضر الرياض بوصفها فاعلاً مباشراً في غرب البلاد.

حراك الدبيبة الدبلوماسي

وبدأ الجمود يتزعزع في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين استقبل الدبيبة في طرابلس وفداً سعودياً رفيع المستوى ضم مسؤولين من كبرى المجموعات الاستثمارية في المملكة. وبحث الطرفان خلال اللقاء فرص تعزيز الشراكة في مجال الاستثمار في الطاقة، بالإضافة إلى الاستثمار الصناعي والزراعي، ما جعل هذه الزيارة مؤشراً أولياً على رغبة متبادلة في فتح قنوات تعاون واتصال، بعيداً عن اصطفافات الصراع التي طبعت المشهد الليبي خلال السنوات الماضية، ما أضفى عليه دلالة سياسية تتجاوز إطاره الاقتصادي المعلن. وتزامن هذا التطور مع حراك متبادل بين طرابلس والرياض في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة الأخيرة، فقد نشرت منصات إخبارية مقربة من رئاسة الحكومة، الخميس الماضي، خبراً مقتضباً يفيد بتوجه وفد حكومي رفيع المستوى إلى المملكة العربية السعودية منتصف الشهر الحالي "بدعوة رسمية". وهو ما أكده مصدر دبلوماسي رفيع لـ"العربي الجديد" في تصريحات سابقة.

عبد الله الكبير: التقارب مع الرياض فرصة ذهبية لتكريس دور الدبيبة

في موازاة ذلك، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية، أول من أمس السبت، بياناً رحبت فيه بمبادرة مجلس القيادة الرئاسي اليمني لعقد مؤتمر يجمع المكونات اليمنية الجنوبية باستضافة الرياض للتفاهم حول القضايا الخلافية وإيجاد حلول عادلة لها. ويأتي هذا الحراك من جانب طرابلس، بالتوازي مع تطورات لافتة في معسكر شرق ليبيا. ويرى مراقبون أن الزيارة التي أجراها رئيس الأركان الباكستاني عاصم منير إلى بنغازي في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي أُعلن خلالها عن توقيع صفقة تسليح كبرى لصالح قوات حفتر تُقدر بنحو أربعة مليارات دولار، جاءت بدفع سعودي يهدف إلى موازنة النفوذ الإماراتي في كل من الملفين الليبي والسوداني. وتشمل الصفقة، التي يمتد تنفيذها لأكثر من عامين، طائرات مقاتلة ودبابات ومعدات برية وبحرية وجوية، في خطوة تعكس تداخل الحسابات الإقليمية وانعكاسها المباشر على المشهد الليبي.

في قراءته للمشهد، يرى الباحث عبد الله الكبير، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن ما يميز حكومة الدبيبة هو "انفتاحها على مختلف الأطراف، ومحاولة كسب ودهم حتى أولئك الذين يدعمون خصمها الرئيس في شرق البلاد، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة"، معتبراً أن هذا السلوك يندرج ضمن محاولات واعية "للتموضع داخل معادلة إقليمية شديدة التعقيد". ويشير الكبير إلى أن تغير المشهد الإقليمي "لا سيما تفكك التحالف بين المملكة العربية السعودية والإمارات"، دفع الدبيبة إلى إعادة حساباته، في ظل قناعته بأن "الإمارات ستبقى دائماً أقرب إلى حفتر مهما قدم لها من تنازلات أو خدمات". ووفق هذا المنطق، يبدو التقارب مع الرياض، بحسب تعبير الكبير، "فرصة ذهبية لتكريس حضور الدبيبة طرفاً فاعلاً في الأزمة الليبية، من دون الذهاب إلى قطيعة كاملة مع الإمارات"، لكنه يستدرك بالقول إن "استمرار التصعيد في أزمة اليمن، وظهور الاصطفافات بشكل معلن، سيجعل الدبيبة أقرب إلى المعسكر السعودي".

وحول تأثير مساعي طرابلس في التقارب مع الرياض على علاقة حفتر بالأخيرة، يلفت الكبير إلى أن هامش المناورة لدى حفتر يبدو أضيق بكثير، موضحاً أنه "لا يستطيع نقض تحالفه مع الإمارات، رغم الإغراء الذي قدمته السعودية عبر تشجيع باكستان على عقد صفقة عسكرية معه"، مذكراً بأن "الإمارات هي من كوّنت حفتر تقريباً، والتخلي عنها سيكون مكلفاً جداً". ويخلص الكبير إلى أن "الخيارات أمام حفتر تبدو أصعب بكثير من تلك المتاحة للدبيبة"، مرجحاً أن "درجة تغير المواقف الإقليمية ستتحدد في النهاية طردياً مع مستوى التصعيد الذي قد تصل إليه السعودية في مواجهتها مع الإمارات"، في إشارة إلى أن مستقبل التموضع الليبي سيظل رهينة تطورات الصراع الإقليمي أكثر من كونه نتاج قرارات محلية خالصة.

في المقابل يرى أستاذ العلاقات الدولية مصطفى الكوت، أن ملامح الحراك بين طرابلس والرياض "لا يمكن قراءته فقط من زاوية الاصطفاف الإقليمي العربي، بل يجب وضعه ضمن سياق دولي وإقليمي أوسع ما تزال ملامحه غير مكتملة"، مشيراً إلى أن غياب مواقف واضحة أو حاسمة من أطراف مؤثرة وموجودة في الملف، مثل تركيا وروسيا وإيطاليا ومصر "يجعل من الصعب التعامل مع هذا التقارب على أنه ذهاب نحو تحالف مكتمل الأركان، بقدر ما هو إعادة تموضع محسوبة في لحظة سيولة إقليمية". ويضيف الكوت في حديث لـ"العربي الجديد" أن الموقف الأميركي "يظل عامل ضبط أساسي في هذا السياق"، معتبراً أن واشنطن "تراقب هذا الحراك عن قرب، ولا تمانع أي دور سعودي من شأنه الحد من التمدد الإماراتي في ليبيا، لكنها في الوقت نفسه لا تقبل بتحول الساحة الليبية إلى ميدان تنافس مفتوح بين حلفائها الإقليميين، لما يحمله ذلك من مخاطر على الاستقرار الهش القائم".



مصطفى الكوت: تشابك مصالح حفتر مع الإمارات قلص قدرته على المناورة

ملف الطاقة الليبية

وعلى مستوى الأبعاد الإقليمية، يوضح الكوت أن "ملف الطاقة الليبية يشكل أحد المفاتيح المركزية لفهم الاهتمام السعودي بطرابلس"، معتبراً أن الرياض تدرك حساسية هذا الملف بالنسبة للأوروبيين، ولذا "ربما تسعى الآن إلى تقديم نفسها نموذجاً مختلفاً وأكثر طمأنة، مقارنة بالدور الإماراتي الذي بات ينظر إليه في عدد من العواصم الإقليمية والأوروبية على أنه دور إشكالي ومثير للقلق". ويرى أن "دخول الرياض من بوابة الطاقة يمنحها فرصة لبناء نفوذ هادئ ومستدام، يتجاوز الحسابات السياسية الراهنة". وفي ما يتصل بحفتر، يؤكد الكوت أن "حفتر بات أقرب إلى لاعب مقيَّد"، موضحاً أن تشابك مصالحه الأمنية والعسكرية والاقتصادية مع الإمارات "قلص بشكل كبير قدرته على المناورة أو إعادة التموضع، حتى في ظل محاولات إقليمية لإغوائه بخيارات بديلة". ويضيف أن "هذا الواقع يجعل هامش الحركة لدى حفتر أضيق بكثير مقارنة بحكومة طرابلس، التي ما تزال قادرة على التكيف مع التحولات المحيطة".

ويختم الكوت بأن "استدامة التقارب بين طرابلس والرياض تبقى مرهونة بتطورات الإقليم ككل"، لافتاً إلى أن "أي تهدئة مفاجئة أو إعادة ترتيب في العلاقات بين القوى الإقليمية الكبرى قد تعيد رسم حدود هذا التقارب وحدوده"، إلا أنه يُشدّد في الوقت ذاته على أن "المرونة السياسية التي تبديها حكومة طرابلس تمنحها، في المرحلة الراهنة، أفضلية نسبية في التعامل مع مشهد إقليمي شديد التقلب".