الدبيبة والسيسي يبحثان في العلمين تطورات الملف السياسي الليبي

- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العلمين الجديدة، لبحث مستجدات الملف السياسي الليبي، في زيارة تُعد الأولى من نوعها بعد سنوات من الفتور في العلاقات بين البلدين. - تأتي الزيارة في ظل تحركات إقليمية ودولية لإحياء العملية السياسية في ليبيا، حيث تسعى مصر، كأحد الأطراف الإقليمية المؤثرة، لدعم جهود الاستقرار وتعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف الليبية. - تناولت المباحثات تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البنية التحتية والطاقة والأمن، مع التركيز على دعم المؤسسات الليبية وإنهاء المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى متابعة مشروعات الربط الغازي وبرامج التدريب.

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة، مستجدات الملف السياسي في ليبيا، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها للدبيبة إلى القاهرة بعد سنوات من الفتور في العلاقات. وجاءت الزيارة بعد ساعات من كشف "العربي الجديد"، نقلاً عن مصادر مصرية وليبية، عنها وعقد لقاء مع الرئيس المصري في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها ليبيا والاحتجاجات المتواصلة في العاصمة طرابلس.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لتزامنها مع مرحلة سياسية دقيقة تشهدها ليبيا، في ظل تحركات إقليمية ودولية لإحياء العملية السياسية. ففي الوقت الذي تواصل فيه بعثة الأمم المتحدة مساعيها للدفع نحو تسوية سياسية، يقود مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، مبادرة موازية تستهدف التوصل إلى ترتيبات لتقاسم السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والقيادة العامة بقيادة خليفة حفتر في بنغازي. وتعد مصر أحد أبرز الأطراف الإقليمية المؤثرة في الملف الليبي، بحكم حدودها المشتركة مع ليبيا، وعلاقاتها مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات المشتركة التي اتفق الجانبان على تكثيف التشاور لمواجهتها؟ ما هي المجالات المحددة التي تم الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي فيها بين مصر وليبيا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية في بيان إن اللقاء الذي جرى بمدينة العلمين حضره من الجانب المصري، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، فيما رافق الدبيبة مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وبحسب البيان، أكد الجانبان "أهمية دعم جهود ترسيخ الاستقرار، ومساندة المسار السياسي، وتعزيز التنسيق المشترك، بما يسهم في الحفاظ على وحدة ليبيا، ودعم مؤسسات الدولة، وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال العملية السياسية، وإنهاء المرحلة الانتقالية". وبحسب بيان الرئاسة المصرية، رحب السيسي برئيس حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً عمق الروابط التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، وضرورة تكثيف العمل لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

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كما بحثا "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والنفط والغاز، والتعاون الأمني، وبناء القدرات المؤسسية"، إضافة إلى قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. كما بحثا "متابعة أعمال اللجنة العليا الليبية المصرية، ومشروعات الربط الغازي، وبرامج التعاون في مجالات التدريب والتأهيل".

من جانبه، أعرب الدبيبة عن تقديره لزيارة مصر ولقاء السيسي، مؤكداً أهمية العلاقات بين البلدين، ومثمناً موقف القاهرة الداعم لأمن واستقرار ليبيا، باعتباره يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين. كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إذ بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، مع تأكيد ضرورة تسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، والاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة.

وتأتي زيارة الدبيبة إلى القاهرة بعد سنوات من الفتور النسبي في مستوى التواصل السياسي بين الجانبين. وكانت آخر زيارة رسمية متبادلة على مستوى رئيسي الحكومتين قد جرت في إبريل/نيسان 2021، عندما زار مدبولي طرابلس، قبل أن يزور الدبيبة القاهرة في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، حيث التقى السيسي على هامش اجتماعات اللجنة العليا الليبية المصرية المشتركة.