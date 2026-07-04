الدبيبة في الدوحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى العاصمة القطرية الدوحة ليل الجمعة إلى السبت، رفقة وفد حكومي رفيع، عقب زيارة أجراها إلى دولة الإمارات. ووفق وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة في طرابلس، من المقرر أن يلتقي الدبيبة، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتوسيع آفاق التعاون في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الوكالة أن المحادثات ستتناول تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، والتعاون في مجالات التنمية، إلى جانب التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز التنسيق بينهما في مختلف القضايا.

وتأتي زيارة الدبيبة إلى الدوحة في إطار جولة خليجية يرافقه فيها وفد حكومي يضم مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة، ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام زوبي. وكان الدبيبة أجرى، الخميس، زيارة إلى الإمارات التقى خلالها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحث معه العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة، بما يعزز جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

أخبار الدبيبة يزور الإمارات اليوم في ظل تصدر المبادرة الأميركية المشهد

وتتزامن زيارة الدبيبة إلى دول في الخليج مع تصدر المبادرة التي يقودها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، المشهد الليبي. وتقوم مبادرة بولس على بناء تقارب تدريجي بين سلطتي حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقيادة حفتر في بنغازي، وجمعت ممثلي الطرفين في عدة جولات من المفاوضات المباشرة في روما وباريس وتونس، وانتهت بتوقيع اتفاق لتوحيد الميزانية في العاشر من إبريل/نيسان الماضي، وبمشاركة عسكرية مشتركة في "مناورات فلينتلوك 2026" الأميركية في سرت منتصف الشهر ذاته.