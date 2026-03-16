الداخلية الكويتية تعلن القبض على "خلية" تابعة لحزب الله

- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على خلية إرهابية تابعة لحزب الله اللبناني، تضم 14 مواطناً واثنين من الجنسية اللبنانية، كانت تخطط لزعزعة استقرار البلاد. - تمت عملية القبض بعد رصد ومتابعة أمنية دقيقة، حيث كشفت التحقيقات عن مخطط تخريبي يستهدف المساس بسيادة الكويت ونشر الفوضى. - عُثر بحوزة الخلية على أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصالات مشفرة وطائرات درون، وتواصل الوزارة جهودها لملاحقة المتورطين وإحالتهم للنيابة العامة.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، القبض على "خلية إرهابية" تنتمي إلى حزب الله اللبناني المحظور في البلاد، مكوّنة من 14 مواطناً واثنين من الجنسية اللبنانية، كانوا ينوون القيام بمخطط تخريبي يستهدف "المساس بسيادة البلاد".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، العميد ناصر بوصليب المطيري، خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي بشأن الاعتداءات الإيرانية على الكويت، إن الوزارة تمكنت من القبض على الخلية "بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة"، مضيفا أنها كانت تستهدف "زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص".

وتابع بوصليب أن التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن "مخطط تخريبي منظم يقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية، يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها، والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام".

وكشف أنه عُثر على عدد من المضبوطات بحوزة "التنظيم الإرهابي" تمثلت في "عدد من الأسلحة النارية والذخائر، وسلاح يُستخدم للاغتيالات، وأجهزة اتصالات مشفرة (مورس)، وطائرات درون، وأعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية، وخرائط ومواد مخدرة، ومبالغ مالية وأسلحة خاصة للتدريب".

وأكّد أن وزارة الداخلية تستكمل "التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الخلية الإرهابية، وإحالتها إلى النيابة العامة فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية".