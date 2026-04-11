الداخلية الكويتية: إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن

- تمكنت وزارة الداخلية الكويتية من إحباط مخطط يهدد أمن البلاد، حيث تم ضبط 24 مواطناً متورطين في تمويل جهات إرهابية، وكشف 8 آخرين هاربين خارج البلاد، ضمن نشاط لجمع الأموال تحت مسميات دينية وتحويلها لجهات غير مشروعة. - التحقيقات أظهرت استغلال الثقة الممنوحة لجمع الأموال، حيث تم توجيهها لغير الأغراض المعلنة، باستخدام كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال وتفادي الاشتباه. - أكدت الوزارة التزامها بملاحقة المتورطين وضمان سيادة القانون، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الكويت العميد ناصر بوصليب مساء اليوم السبت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية.

وقال بوصليب في بيان صحافي: "في عملية أمنية أسفرت عن إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية، تمكن جهاز أمن الدولة من ضبط 24 مواطنا، أحدهم ممن سُحبت جنسيتهم، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة، ورصد وكشف 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم ممن سُحبت جنسيتهم، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت مسميات دينية، واستلامها والاحتفاظ بها تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من خارج البلاد".

وأضاف: "جُمعت هذه الأموال في إطار من الثقة التي أحاطت بالقائمين على جمعها، وعلى أساس توجيهها إلى مصارفها المعلنة، الأمر الذي حمل مقدميها على تقديمها بحسن نية خالصة، مدفوعين بدوافع مشروعة وقصد سليم، إلا أن التحقيقات كشفت أن مسارها الفعلي قد انحرف عما أُعلن عند جمعها، إذ اتجهت إلى جهات غير مشروعة، نتيجة استغلال القائمين عليها للثقة التي أولاها لهم مقدمو الأموال، بإعادة توجيهها إلى غير الأغراض المعلنة عند جمعها، وعلى نحو يخالف المقصد الذي دُفعت من أجله، وبما يمثل انحرافاً صريحاً عن الغايات التي خُصصت لها".

وتابع بوصليب: "تبين استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية كواجهات لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على عدة أشخاص لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مع استمرار التحقيقات لكشف باقي المتورطين".

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها ماضية "بكل حزم في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية، ولن تتهاون في ملاحقة المتورطين بما يكفل فرض سيادة القانون وصون أمن الوطن".

(أسوشييتد برس)