الداخلية القطرية: استشهاد مواطن بشظايا العمليات العسكرية

- أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم عربي بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة، حيث تم نقل المصاب لتلقي العلاج وهو في حالة مستقرة. - تأخرت إحدى الوسائط البحرية عن موعد عودتها، مما استدعى عمليات بحث مكثفة من قبل الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، حيث تم العثور عليها صباح الأحد. - أعربت الوزارة عن تعازيها لذوي الشهيد وأكدت استمرار التحقيقات في الحادث، مشيرة إلى تأثير التوترات الإقليمية على السلامة البحرية.

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، عن "استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة"، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية، ونقل لتلقي العلاج، وهو في حالة صحية مستقرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، اليوم الأحد، أنه في إطار إجراءات التدقيق والمتابعة الروتينية للوسائط البحرية التي تضطلع بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تبين تأخر إحدى الوسائط البحرية، وعلى متنها شخصان، عن موعد عودتها المحدد، الأمر الذي استدعى مباشرة الدوريات البحرية عمليات البحث عنها منذ مساء أمس السبت.

وأضافت الوزارة أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عثر فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود على الوسيطة البحرية، إذ أسفرت عمليات البحث عن التأكد من استشهاد مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أُصيب مقيم من جنسية عربية، وقد جرى نقله لتلقي العلاج، وهو في حالة صحية مستقرة.

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وأعربت وزارة الداخلية عن "خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي الشهيد، متمنية للمصاب الشفاء العاجل"، كما أكدت مواصلة استكمال الإجراءات والتحقيقات في الحادث وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل الظروف الإقليمية المتوترة والعمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة، والتي تفرض في بعض الحالات تداعيات مباشرة أو غير مباشرة على السلامة البحرية وحركة الوسائط في المياه الإقليمية والمناطق القريبة منها.