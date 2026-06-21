الداخلية السورية تنشر قوائم الدفعة الأولى لمقابلات تجنيس الأكراد

- أعلنت وزارة الداخلية السورية عن جداول مواعيد مقابلات للمشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم (13) لتسوية أوضاع السوريين الكرد ومنحهم الجنسية، ضمن اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، موزعة بين دمشق وحلب والرقة والحسكة. - المرسوم يهدف لتسوية أوضاع "مكتومي القيد" و"غير المسجلين"، حيث استقبلت الوزارة 2892 طلباً عائلياً تشمل 10,516 فرداً، معظمهم من الحسكة، ويعتبر السوريون الكرد جزءاً من النسيج الوطني. - توغلت قوة إسرائيلية في ريف درعا الغربي، ما أثار خوف السكان، وتكررت الاقتحامات منذ سقوط نظام الأسد في 2024، مع عمليات اختطاف وإفراج لاحقة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، إصدار جداول الدفعة الأولى الخاصة بمواعيد المقابلات للمشمولين بالمرسوم الرئاسي رقم (13)، المتعلق بتسوية أوضاع بعض السوريين الكرد ومنحهم الجنسية السورية، وذلك تنفيذاً لاتفاق الاندماج مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد). ودعت الإدارة، في بيان عبر منصاتها الرسمية، المعنيين إلى مراجعة الجداول المرفقة لمعرفة مواعيد ومراكز المقابلات المحددة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على الوثائق الرسمية.

وبحسب الجداول، توزعت مراكز المقابلات بين دمشق وحلب والرقة والحسكة، إضافة إلى مراكز في الدرباسية والجوادية والقامشلي والمالكية. ويأتي ذلك ضمن تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، والذي يهدف إلى تسوية أوضاع فئات من "مكتومي القيد" و"غير المسجلين"، حيث بدأت وزارة الداخلية استقبال الطلبات منذ نيسان/ إبريل الماضي عبر عدة مراكز في المحافظات. وأفادت الوزارة مؤخراً بأن عدد الطلبات وصل إلى 2892 طلباً عائلياً، يشمل نحو 10,516 فرداً، غالبيتهم من محافظة الحسكة، تليها حلب ثم دمشق، وفق بياناتها الرسمية. ويستند المرسوم إلى اعتبار "السوريين الكرد جزءاً أساسياً من النسيج الوطني"، ما يتيح للمشمولين الانتقال من وضعية عدم التسجيل إلى الحصول على الجنسية السورية بكامل الحقوق المدنية.

توغل إسرائيلي في ريف درعا الغربي

في سياق منفصل، توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وصولاً إلى أطراف قرية عابدين جنوب غربي سورية. وبحسب ما ذكرت وكالة "سانا"، تألفت القوة من أكثر من عشر آليات عسكرية، وتحركت بين قريتي معرية وعابدين قبل أن تدخل أطراف القرية وتقوم بتفتيش عدد من المنازل، ما سبَّب حالة من الخوف والهلع بين السكان المحليين. وأضافت المصادر أن التوغل تزامن مع تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية في محيط مواقع داخل القطاع الغربي من المنطقة.

ومنذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، تتكرر اقتحامات قوات الاحتلال للقرى الحدودية في ريفي القنيطرة ودرعا جنوبي سورية، وتنفذ بين الحين والآخر عمليات اختطاف لأشخاص وتطلق سراح معظمهم بعد ساعات، أو في اليوم التالي، باستثناء نحو 40 شخصاً ما زالوا قيد الاحتجاز.