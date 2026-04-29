الداخلية السورية تنشر اعترافات لطياري الأسد: قصف للمدن لقاء مكافآت

- اعترف طيارون سوريون بتنفيذ عمليات قصف بأوامر من بشار الأسد ووزير الدفاع، مستهدفين مدنًا سورية باستخدام الطائرات المقاتلة منذ عام 2013، مع التركيز على مناطق درعا والغوطة والسويداء. - الطيارون، بمن فيهم عبدالكريم عليا ورامي سليمان وميزر صوان، تلقوا إحداثيات القصف من قائد القوات الجوية أحمد بلول، ونفذوا عمليات باستخدام صواريخ فراغية، مستهدفين شخصيات مثل زهران علوش. - أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 31 مدنيًا في قصف على دير العصافير، مشيرة إلى استهداف مدنيين عزّل.

بثت وزارة الداخلية السورية تسجيلًا مصورًا لطيارين في النظام المخلوع

، اعترفوا فيه بتنفيذ عمليات قصف لمدن ومناطق سورية، مؤكدين تدخل بشار الأسد الذي كان يترأس النظام حينذاك، إلى جانب وزير الدفاع بأوامر عمليات القصف والأماكن المستهدفة.

ومن الطيارين المشاركين في عمليات القصف الذين ظهروا في الفيديو الذي تم نشره في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عبدالكريم أحمد عليا، الذي التحق بالكلية الجوية في عام 1985 وتخرج برتبة ملازم عام 1988، وكان ينفذ عمليات القصف إلى جانب طيار آخر هو رامي قنبر سليمان الذي التحق أيضًا بالكلية الجوية عام 1986، وتخرج منها عام 2000، وتدرج بالرتب العسكرية طوال فترة خدمته في سلاح جو نظام الأسد، وظهر في التسجيل أيضًا. أما ميزر عبد صوان، فهو من مواليد عام 1957 من محافظة القنيطرة، والتحق بالكلية الجوية عام 1974، وتخرج منها برتبة ملازم طيار عام 1977. وكان من الضباط الذين اعتمدهم نظام الأسد بشكل رئيسي في عمليات القصف.

وأوضح ميزر صوان أنه كان رئيسًا للأركان حتى عام 2011، ومن ثم في عام 2012 ترفّع إلى رتبة لواء، موضحًا أن العمليات العسكرية بدأت باستخدام الحوامات، ثم تصاعدت بدخول الطائرات المقاتلة على خط استهداف المدن والمناطق السورية بدءاً من عام 2013. ووفقًا لاعترافات الطيارين، استهدفت الطائرات التي كانت تنطلق من مطار الضمير العسكري بريف دمشق مناطق في درعا والغوطة الغربية والغوطة الشرقية والسويداء. ومن الطيارين المشاركين في عمليات القصف الذين وردت أسماؤهم في التسجيل: علي الجري، رياض المحمد، وعلي الدربولي، الذين كانوا يتلقون إحداثيات بمواقع القصف وينالون مكافآت على عمليات القصف.

وبحسب التسجيلات، فقد وصلت الأوامر بعمليات القصف من قائد القوات الجوية خلال فترة حكم نظام الأسد أحمد بلول، حيث توزع على الألوية في مطارات السين وخلخلة ومطارات دير الزور بالتنسيق مع وزير الدفاع. واعترف الطيارون بتنفيذ عمليات قصف باستخدام الصواريخ الفراغية إضافة لاستهداف قائد جيش الإسلام زهران علوش عام 2015، منفذين مجزرتين في السوق التجاري بمدينة دوما الذي قصف بثمانية صواريخ فراغية شديدة الانفجار، وكذلك بلدة دير العصافير. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أكدت مقتل 31 مدنيًا بعمليات قصف جوي استهدفت بلدة دير العصافير في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، مشيرةً إلى أن عمليات القصف استهدفت مدنيين عزّلاً.