كشفت وزارة الداخلية السورية عن مدوّنة سلوك جديدة تهدف إلى رفع المستوى المهني للعاملين فيها وتعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنين، لتكون إطاراً مرجعياً يستند إلى معايير أخلاقية ومهنية ملزمة لهم، وفق ما أعلنت الوزارة اليوم الجمعة.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب عبر منصة "إكس" إن "المدونة ليست مجرد وثيقة، بل التزام يومي من جميع أفراد الوزارة بالشفافية والمحاسبة واحترام سيادة القانون". وأضاف: "نعمل لتكون الثقة بين المواطن ومؤسساته أساساً راسخاً لمستقبل أكثر عدالة واستقراراً، ونعكف على تدريب كوادرنا باستمرار للارتقاء بالأداء إلى أعلى المستويات".

ووصفت الوزارة المدونة بأنها "مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظّم سلوك منتسبي الداخلية في مختلف المواقف، بما يضمن تنفيذ مهام الوزارة باحترام الحقوق والحريات، وحسن التعامل مع المواطنين، وضمان العدالة والمساواة أمام القانون".

وأوضح البيان أن "الالتزام بالمدونة يعزّز الشفافية والمهنية، ويسهم في بناء الثقة بين أفراد الوزارة والمجتمع"، مشيراً إلى "جهود متواصلة لضمان الاحترافية والنزاهة عبر معايير واضحة يجب الالتزام بها".

وحددت المدونة ثمانية مبادئ أساسية للسلوك المهني، من أبرزها "الإيمان بأن خدمة الدولة والمجتمع شرف وامتياز، والتقيّد التام بالقوانين والأنظمة، والعمل على حسن تنفيذها ضمن حدود الصلاحيات دون تجاوز".

كما نصت على "ضرورة صون حقوق الإنسان لجميع الأشخاص، ومعاملتهم بكرامة وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، إضافة إلى حسن التعامل مع المواطنين على أساس المساواة دون أي شكل من أشكال التمييز".

وأكد البيان "أهمية التصرف في كل الأوقات بما يعزز القيم الأساسية للنزاهة وحسن السمعة، واستخدام القوة ضمن الحدود القانونية وبما يتناسب مع الموقف الأمني، مع عدم قبول الأعذار المرتبطة بالجهل بالقانون أو الأوامر غير المشروعة، وخضوع المخالف للمساءلة السلوكية والقانونية".

وتضمنت المدونة واجبات إضافية أبرزها "صون كرامة الإنسان وحقوقه، والامتناع عن جميع أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، والاستجابة لنداءات المواطنين وتقديم العون اللازم لهم دون تمييز".

كما شددت على "ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة والحياد في التعامل، وتطبيق القانون بإنصاف، والالتزام التام بالضوابط الناظمة لإجراءات التحقيق، بما يكفل حماية حقوق المواطنين وكرامتهم".

وأولى البيان أهمية "خاصة لحسن التعامل مع المتهمين أو المشتبه بهم، واحترام حقوقهم في مختلف مراحل التحقيق، والعمل بأمانة وإخلاص، والتفرغ التام لأداء واجبات الوظيفة، مع الالتزام بالجدية والكفاءة حتى في أصعب الظروف".

كما شددت المدونة على "ضرورة ارتداء الزي الرسمي المعتمد دون إضافات، والحفاظ على الهندام والمظهر العام، بما في ذلك تنظيم الشعر واللحية والشارب وفق الضوابط المحددة، ومنع التسريحات غير اللائقة التي لا تتناسب مع طبيعة العمل".

وجاء إصدار المدونة في سياق مساعٍ للحد من التجاوزات المرتكبة من قبل بعض أفراد الوزارة تجاه المواطنين، وضبط السلوكيات المهنية في مرحلة لا يزال فيها الجهاز الأمني في سورية يواجه تحديات تتعلق بالانضباط والاستقرار.

ويرى الباحث السياسي محمد المصطفى، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن إصدار مدوّنة سلوك بهذا الشكل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المواطن والعاملين في وزارة الداخلية وفق بيئة قانونية تحد من التجاوزات.

ووصف المصطفى المدونة بأنها إعلان لخطوط عريضة تحدد سلوك الأفراد في الوزارة تجاه المواطنين، مشيراً إلى إمكانية تطويرها بشكل أكثر تفصيلاً للحد من الثغرات التي قد تؤدي إلى إساءة الفهم من قبل الطرفين.

وأشار إلى أن المدونة تركز بوضوح على حقوق الإنسان وسيادة القانون، لكنه شدد على ضرورة أن تتضمن مستويات تفصيلية تتعلق بالمهنية واستخدام السلاح. كما أكد أهمية تأهيل أفراد الوزارة، خصوصاً العاملين في مواقع الاحتكاك المباشر مع المواطنين، وفق معايير تستند إلى المدونة أو إلى قواعد أكثر تفصيلاً.