الداخلية السورية تكشف أسماء أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، أن التحقيقات الجارية مع أفراد الخلية الإرهابية التي أُلقي القبض عليها أخيراً أثبتت مسؤوليتهم عن التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة دمشق في السابع من يوليو/تموز الجاري (إذ وقع تفجيران خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة السورية)، وذلك استناداً إلى اعترافات الموقوفين، وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، والأدلة الفنية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن نتائج التحقيقات أظهرت انتماء كل من ضياء شاكر القاسم، وعبد الله يونس الجبوري، ومحمد أسعد محمد إلى تنظيم "داعش"، مؤكدة تورطهم في التخطيط والتنفيذ لأعمال إرهابية استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى بين المواطنين. وأضافت أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين والمتعاونين مع الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشف وزارة الداخلية عن مسؤولية الخلية نفسها عن التفجير الذي استهدف مبنى إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في دمشق خلال شهر مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى أن أفرادها أقروا خلال التحقيقات بتنفيذ الهجوم بهدف استهداف المؤسسات العامة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن التحقيقات المكثفة مع أفراد الخلية قادت إلى الكشف عن مخبأ سري مخصص لتخزين المتفجرات، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية. وذكرت أن قوى الأمن الداخلي نفذت، بناءً على اعترافات الموقوفين، عملية مداهمة للموقع، حيث ضبطت عدداً من العبوات الناسفة، فيما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيكها وإبطال مفعولها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، مؤكدة استمرار عمليات البحث عن أي مخابئ أخرى مرتبطة بالخلية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، قبل ثلاثة أيام، أن قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، وذلك خلال عملية أمنية وصفتها بـ"المعقدة"، أعقبت متابعة استخباراتية دقيقة.

وأوضحت أن العملية نُفذت عبر مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها، شملت مناطق القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وعش الورور. وفي سياق منفصل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر أمني قوله إن الجهات المختصة تواصل التحقيق في وفاة شخص أثناء محاولة توقيفه عند أحد حواجز العاصمة دمشق، بعد فراره من نقطة التفتيش واستخدامه السلاح خلال ملاحقته. وأضاف المصدر أن العناصر المعنيين بالحادثة أُحيلوا إلى التحقيق، فيما تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية والفنية لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.