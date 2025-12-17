الداخلية السورية تقبض على مشتبه فيه بارتكاب جرائم حرب في اللاذقية

- ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على أنور ناصر هندي في اللاذقية، المتهم بارتكاب جرائم حرب خلال حكم نظام الأسد، بما في ذلك قتل الأسرى والتمثيل بالجثث، وارتباطه بأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات. - أحبطت قوى الأمن السورية عملية تهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة الزبداني بريف دمشق، حيث ضبطت شحنة تضمنت قذائف صاروخية "آر بي جي" بعد متابعة دقيقة لتحركات المتورطين. - أجرت قوات التحالف الدولي تدريبات عسكرية مشتركة مع "قوات سوريا الديمقراطية" في دير الزور، بمشاركة الطائرات الحربية والذخيرة الحية، دون ارتباط بتحركات "داعش" الأخيرة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء، إلقاءها القبض في اللاذقية شمالي سورية على مشتبه في تورّطه بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين خلال فترة حكم نظام بشار الأسد. وقالت الداخلية في بيان على صفحتها في فيسبوك، إن "المدعو أنور ناصر هندي، الذي ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض عليه بعد متابعة ورصد تحركاته، جاء لثبوت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، منها قتل الأسرى والتمثيل بالجثث والمشاركة إلى جانب جيش نظام الأسد في معارك استهدفت ريفي حماة وإدلب".

وقال البيان إن هندي كان قد تطوّع في مليشيا صقور الصحراء عام 2014، ومن ثم انتقل إلى مليشيا مغاوير البحر التي دعمتها روسيا عام 2016، مشيراً إلى أن المتهم "تورّط في أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة بعد سقوط نظام الأسد، حيث أحيل إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه".

وفي جنوب البلاد، أعلنت الداخلية السورية إحباط قوى الأمن في منطقة الزبداني بريف دمشق عملية تهريب لشحنة أسلحة معدة للتهريب إلى لبنان، وفق ما أعلنت اليوم الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إنها "نفذت كمينًا في بلدة سرغايا الحدودية أدى إلى ضبط الشحنة، بعد عملية متابعة دقيقة لتحركات المتورطين فيها، حيث ضمت الشحنة قذائف صاروخية من نوع "آر بي جي"، تمهيدًا لتهريبها إلى لبنان".

تدريبات للتحالف الدولي شرقي سورية

من جانب آخر، أجرت قوات التحالف الدولي تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدة حقل العمر بريف محافظة دير الزور شرقي سورية، مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وأكد الإعلامي جاسم العلاوي لـ"العربي الجديد" أن هذا النوع من التدريبات في قاعدتي حقل العمر وكونيكو "غالبًا ما يكون تدريبات روتينية".

وأوضح العلاوي أن اللافت في التدريبات الحالية مشاركة الطائرات الحربية، مؤكدًا أن التدريبات السابقة كانت تقتصر فقط على مشاركة المروحيات، موضحًا أن التدريبات تستخدم فيها الذخيرة الحية، مستبعدًا أن يكون لها ارتباط بتحركات تنظيم "داعش" الأخيرة في سورية. وسبق أن أعلنت "قسد" مساء أمس الثلاثاء إصابة اثنين من مقاتليها بجروح جراء انفجار مسيّرة انتحارية. وقال المكتب الإعلامي التابع لها إن المسيّرة تعود للجيش السوري، حيث أصيب العنصران في محيط بلدة دير حافر في ريف حلب الشرقي.