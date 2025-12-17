- ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على أنور ناصر هندي في اللاذقية، المتهم بجرائم حرب وانضمامه لمليشيات مدعومة من روسيا، وتورطه في أنشطة غير مشروعة بعد سقوط النظام. - أحبطت قوى الأمن عملية تهريب أسلحة إلى لبنان في الزبداني، وضبطت قذائف "آر بي جي"، كما اعتقلت عنصراً من "داعش" في دمشق، مؤكدة قدرتها على مواجهة التهديدات الإرهابية. - أجرت قوات التحالف الدولي تدريبات مع "قوات سوريا الديمقراطية" في دير الزور، رغم إصابة مقاتلين من "قسد" بانفجار مسيّرة في ريف حلب.

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء، إلقاءها القبض في اللاذقية شمالي سورية على مشتبه في تورّطه بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين خلال فترة حكم نظام بشار الأسد. وقالت الداخلية في بيان على صفحتها في فيسبوك، إن "المدعو أنور ناصر هندي، الذي ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض عليه بعد متابعة ورصد تحركاته، جاء لثبوت تورطه في ارتكاب جرائم حرب، منها قتل الأسرى والتمثيل بالجثث والمشاركة إلى جانب جيش نظام الأسد في معارك استهدفت ريفي حماة وإدلب".

وقال البيان إن هندي كان قد تطوّع في مليشيا صقور الصحراء عام 2014، ومن ثم انتقل إلى مليشيا مغاوير البحر التي دعمتها روسيا عام 2016، مشيراً إلى أن المتهم "تورّط في أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار بالمخدرات وترويج العملة المزورة بعد سقوط نظام الأسد، حيث أحيل إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه".

وفي جنوب البلاد، أعلنت الداخلية السورية إحباط قوى الأمن في منطقة الزبداني بريف دمشق عملية تهريب لشحنة أسلحة معدة للتهريب إلى لبنان، وفق ما أعلنت اليوم الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إنها "نفذت كمينًا في بلدة سرغايا الحدودية أدى إلى ضبط الشحنة، بعد عملية متابعة دقيقة لتحركات المتورطين فيها، حيث ضمت الشحنة قذائف صاروخية من نوع "آر بي جي"، تمهيدًا لتهريبها إلى لبنان".

اعتقال عنصر من "داعش" وضبط عبوات ناسفة

إلى ذلك، أعلنت الداخلية إلقاء القبض على عنصر من خلايا تنظيم "داعش"، خلال عملية أمنية نُفذت في العاصمة دمشق، أدت إلى ضبط عبوات ناسفة وأسلحة ومواد متفجرة، في وقت تبنّى فيه التنظيم استهداف آلية للجيش السوري في مدينة البوكمال شرقي البلاد. وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة محمد خير عاتكة، في بيان نشرته وزارة الداخلية، إن وحدات الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفّذت "عملية دقيقة استهدفت وكراً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر بمدينة دمشق"، وذلك استناداً إلى معلومات استخباراتية موثوقة ومعطيات ميدانية دقيقة.

وأضاف عاتكة أن العملية أدت إلى إلقاء القبض على أحد العناصر المرتبطة بالتنظيم في الموقع، وضبط عبوات ناسفة معدّة للاستخدام، إضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة، وطائرات مسيّرة انتحارية، ومواد متفجرة تُستخدم في تجهيز تلك الطائرات لأغراض تفجيرية. وأوضح أن المضبوطات صودرت، وأُحيل المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص، مؤكداً "قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التهديدات الإرهابية وحماية أمن البلاد واستقرارها".

وفي سياق متصل، تبنّى تنظيم "داعش"، اليوم، عبر معرّفاته الرسمية، استهداف سيارة تابعة للجيش السوري في مدينة البوكمال، قائلاً إن مقاتليه "فجروا عبوة لاصقة على آلية للجيش السوري"، ما أدى إلى احتراقها. وكانت سيارة تابعة لوزارة الدفاع السورية قد انفجرت، أمس الثلاثاء، في مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، دون تسجيل إصابات، فيما عملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق.

تدريبات للتحالف الدولي شرقي سورية

من جانب آخر، أجرت قوات التحالف الدولي تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدة حقل العمر بريف محافظة دير الزور شرقي سورية، مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وأكد الإعلامي جاسم العلاوي لـ"العربي الجديد" أن هذا النوع من التدريبات في قاعدتي حقل العمر وكونيكو "غالبًا ما يكون تدريبات روتينية".

وأوضح العلاوي أن اللافت في التدريبات الحالية مشاركة الطائرات الحربية، مؤكدًا أن التدريبات السابقة كانت تقتصر فقط على مشاركة المروحيات، موضحًا أن التدريبات تستخدم فيها الذخيرة الحية، مستبعدًا أن يكون لها ارتباط بتحركات تنظيم "داعش" الأخيرة في سورية. وسبق أن أعلنت "قسد" مساء أمس الثلاثاء إصابة اثنين من مقاتليها بجروح جراء انفجار مسيّرة انتحارية. وقال المكتب الإعلامي التابع لها إن المسيّرة تعود للجيش السوري، حيث أصيب العنصران في محيط بلدة دير حافر في ريف حلب الشرقي.