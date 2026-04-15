- أحبطت وزارة الداخلية السورية محاولة تهريب 6 آلاف صاعق متفجر إلى لبنان، بعد عملية أمنية دقيقة في ريف دمشق، ضمن جهود مكافحة التهريب وحماية الأمن. - اكتشفت قوى الأمن الداخلي في حمص نفقًا يمتد بين سوريا ولبنان، يُستخدم لتهريب الأسلحة، وضبطت مستودعات تحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر. - عثرت وزارة الدفاع السورية على نفق ثانٍ على الحدود مع لبنان، يُستخدم من قبل مليشيات لعمليات التهريب، وأغلقت النفق لتعزيز حماية الحدود وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء، إحباط "محاولة تهريب شحنة كبيرة من الصواعق المتفجرة، كانت في طريقها إلى الأراضي اللبنانية"، وذلك خلال عملية أمنية نُفذت في ريف دمشق. وقالت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية، إن مديرية الأمن الداخلي في منطقة النبك "تمكنت من تفكيك مخطط لتهريب نحو 6 آلاف صاعق متفجر، كانت معدّة للاستخدام في تصنيع العبوات الناسفة، بعد تنفيذ عملية رصد ومتابعة فنية وميدانية استمرت لفترة". وأضافت أن العملية "أُنجزت بدقة عالية، وأسفرت عن ضبط الشحنة قبل وصولها إلى وجهتها"، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة "تأتي في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة أنشطة التهريب ومنع العمليات التي تهدد الأمن والاستقرار".

وفي سياق متصل، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص وسط البلاد "العثور على نفق في الريف الجنوبي للمحافظة، يمتد بين الأراضي السورية واللبنانية، ويُعتقد أنه كان يُستخدم في عمليات تهريب الأسلحة". ووفق المعلومات، "ضبطت قوات الأمن الداخلي السوري خلال العملية عدداً من المستودعات التي تحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر، كانت معدّة للتهريب، حيث جرى تأمينها وفتح تحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين".

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السورية، عثور قواتها على نفق على الحدود مع لبنان، كان الثاني الذي يتم اكتشافه خلال 24 ساعة. ونقلت وكالة "سانا" عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قولها وقتذاك، إن اكتشاف النفق الثاني جاء "خلال عمليات تأمين المناطق الحدودية التي تقوم بها وحدات الجيش العربي السوري على الحدود السورية – اللبنانية".

وأضافت "إدارة الإعلام والاتصال" أن "النفق كانت تستعمله مليشيات لبنانية لعمليات التهريب" بين البلدين، مؤكدة أن الجهات السورية قامت بإغلاق النفق. وكانت القوات السورية قد عززت انتشارها على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق، مع بداية الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران في خطوة قالت هيئة العمليات في الجيش السوري إنها تهدف إلى "حماية الحدود وضبطها مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية".