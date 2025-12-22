الداخلية السورية تعلن ضبط صواريخ مضادة للطيران قرب حدود العراق

- أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط صواريخ مضادة للطيران من نوع "سام–7" قرب الحدود مع العراق، حيث تم إخفاؤها داخل منزل لتهريبها خارج البلاد، وبدأت التحقيقات لملاحقة المتورطين. - في محافظة درعا، تم ضبط مستودع يحتوي على صواريخ "ماليوتكا" و"ميتيس" معدة للتهريب، مما يعكس جهود السلطات في مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة. - عمليات ضبط الأسلحة تشير إلى نشاط تجاري غير مشروع لتهريب الأسلحة من سوريا، حيث يتم بيعها في السوق السوداء عبر مهربين محترفين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط صواريخ مضادة للطيران قرب الحدود مع العراق. وقالت الوزارة في بيان لها إنه وردت "معلومات دقيقة إلى مديرية الأمن في البوكمال الحدودية مع العراق، تفيد بإخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد".

وأضاف البيان أنه، وبناءً على هذه المعلومات، جرت مداهمة المكان وضبط صواريخ من نوع "سام–7" تمت مصادرتها، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين بهدف إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة. وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها ستواصل "التصدي لكل أعمال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البلاد واستقرارها".

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، أمس الأحد، اعتقال سبعة أشخاص في منطقة داريا بريف دمشق، قالت إنهم يشكلون خلية لتنظيم "داعش"، حيث جرى ضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم.

وفي الـ10 من الشهر الجاري، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد محمد إبراهيم السخني عن ضبط مستودع داخل إحدى المزارع في ريف درعا الشرقي يحوي صواريخ معدّة للتهريب إلى مجموعات خارجة عن القانون. وقال في بيان إنه عُثر داخل المستودع على 42 صاروخاً من نوع "ماليوتكا" و4 صواريخ من نوع "ميتيس" مزودة بقاعدة إطلاق، وهي صواريخ مضادة للدروع.

وعادة ما تعلن الداخلية السورية عن ضبط أسلحة وذخائر معدّة للتهريب إلى لبنان، إلا أن عمليتي الضبط الأخيرتين كانتا قرب الحدود مع العراق والأردن. ويقول متابعون إن عمليات تهريب الأسلحة من سورية إلى خارج الحدود لا تكون بالضرورة في سياق سياسي أو عسكري، بل غالباً في سياق تجاري يقوم به مهربون محترفون لبيع الأسلحة التي جرى الاستيلاء عليها من معسكرات وقوات جيش النظام السوري السابق، ويشتريها على الطرف الآخر من الحدود تجار سلاح لبيعها في السوق السوداء داخل بلدانهم.