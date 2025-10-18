الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية لتنظيم "داعش" شمالي دمشق

- أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في ريف دمشق الشمالي، حيث تم قتل أو اعتقال جميع أفرادها ومصادرة أسلحة وذخائر متنوعة. - تمت العملية الأمنية بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة وقيادة الأمن الداخلي، بعد متابعة دقيقة لتحركات الخلية، وأسفرت عن القبض على أحد أفرادها وتحييد اثنين آخرين. - تأتي هذه العملية ضمن نهج الوزارة الاستباقي في مكافحة الإرهاب، مؤكدةً جاهزية كوادرها لحماية أمن الوطن، بينما لم يتضح ارتباطها بعملية إنزال جوي أخرى في المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تفكيك "خلية إرهابية" تتبع لتنظيم "داعش" في ريف دمشق الشمالي، حيث جرى قتل أو اعتقال جميع أفرادها، مع مصادرة أسلحة وذخائر. وذكر بيان للوزارة أنه "استمرارًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الوحدات الأمنية المختصة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، نفّذ جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عملية أمنية محكمة، وذلك عقب متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل لتحركات خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنشط في إحدى المناطق الشمالية من محافظة ريف دمشق".

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن "تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، حيث أُلقي القبض على أحد أفرادها، بينما تم تحييد اثنين آخرين حاول أحدهما تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك". وأوضح أنه عُثر في مكان وجود الخلية على عدد من الأسلحة الفردية والذخائر المتنوعة وحزام ناسف معدّ للتفجير، حيث جرت مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، و"أُحيل المجرمون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدًا لعرضهم على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة"، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية "تأتي ضمن نهجها الاستباقي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتجسّد جاهزية كوادرها وكفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والمواطن". ونشر موقع الوزارة صورًا لتنفيذ العملية.

وكانت شبكات إخبارية محلية مثل "فرات بوست" قد تحدثت في وقت سابق اليوم السبت عن إنزال جوي لقوات التحالف في مدينة الضمير بريف دمشق، بالتعاون مع قوات من الجيش السوري، أسفر عن اعتقال قيادي بارز في تنظيم "داعش". ولم يتأكد ما إذا كان ذلك يشير إلى العملية نفسها، أم إلى عملية أخرى منفصلة، علمًا أن المسافة بين منطقتي الضمير والقلمون تزيد عن خمسين كيلومترًا.