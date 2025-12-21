الداخلية السورية تعلن القبض على خلية لـ"داعش" في ريف دمشق

- نفذت وزارة الداخلية السورية عملية أمنية محكمة في داريا بريف دمشق، أسفرت عن اعتقال سبعة أفراد من خلية تابعة لتنظيم "داعش"، وضبط أسلحة وذخائر متنوعة، مما يعكس التنسيق العالي بين وحدات الأمن والاستخبارات. - العملية تمت بدقة عالية واحترازات لضمان سلامة المدنيين، وتأتي ضمن استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق السلم والاستقرار في المجتمع. - في عملية منفصلة، ألقت السلطات القبض على شخصين متورطين في خطف مواطنين، واسترجعت جزءاً من الفدية المالية المدفوعة، مما يعزز جهود مكافحة الجريمة.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، اعتقال سبعة أشخاص في منطقة داريا بريف دمشق، قالت إنهم يشكلون خلية لتنظيم "داعش" وجرى ضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم. وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، إن الوحدات المختصة في الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت "عمليةً أمنية محكمة في منطقة داريا، استهدفت وكراً لتنظيم داعش الإرهابي، بعد تحريات ومعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات عناصرها خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف دالاتي، في تصريح ورد على موقع الوزارة، أن العملية أسفرت عن "تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، وإلقاء القبض على متزعمها، بالإضافة إلى ستة من أفرادها، وضبط أسلحة وذخائر متنوعة بحوزتهم، معدّة لاستخدامها في أنشطتهم الإرهابية". وقال دالاتي إنه جرى تنفيذ العملية "وفق أعلى درجات التخطيط والدقة، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المدنيين" معتبراً أنها "تعكس مستوى التنسيق بين وحدات الأمن والاستخبارات، وقدرتها على تفكيك الخلايا الإرهابية"، مضيفاً أن العملية تأتي "ضمن استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب، ومنع أي تهديد لأمن المجتمع وتحقيق السلم والاستقرار فيه".

ونشرت الوزارة صوراً لأفراد الخلية إضافة الى أسلحة متنوعة وذخائر مختلفة، وما قالت إنها أموالاً مُعدّة لتمويل أنشطة إرهابية. وأوضحت أنه "سيتم تحويل المتهمين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص".

من جهة أخرى، ألقى فرع المباحث الجنائية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع مديرية الأمن الداخلي في منطقة التل، القبض على شخصين قالت إنهما متورطان في خطف أحد المواطنين، ومطالبة ذويه بفدية مالية مقابل إطلاق سراحه. وجاء في بيان للداخلية السورية أن العملية جاءت استناداً إلى بلاغ ورد عن اختطاف مواطن من حي العدوي بدمشق، حيث طالب الخاطفون ذويه بالمبلغ المالي. وأضاف بيان الوزارة أنه بعد أعمال رصد وتحرٍّ دقيقة، جرى تحديد مكان وجودهما في منطقة التل، حيث أُلقي القبض عليهما وتحرير المواطن المختطف وتسليمه إلى ذويه سالماً.

ووفق البيان، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن تورط المقبوض عليهما في خطف مواطن آخر من حي مساكن برزة، وتسلّم فدية مالية قدرها 100 ألف دولار، وجرى استرجاع جزء من المبلغ وتسليمه لصاحبه بقرار من المحامي العام.