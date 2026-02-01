- ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على خلية مرتبطة بجهات خارجية، نفذت هجمات صاروخية على منطقة المزة ومطارها العسكري بدمشق، باستخدام صواريخ مصدرها حزب الله اللبناني. - أقرّ أفراد الخلية بتحضيرهم لاعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، وأحبطت العمليات الأمنية مخططهم الإرهابي، حيث تم القبض عليهم في ريف دمشق بالتعاون مع الاستخبارات العامة. - تم تحديد هوية المتورطين، خالد عبد الله العيسى الحلو وحسين عبود الحمادي العلي، وأحيلوا إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، تفاصيل القبض على خلية نفذت عمليات استهداف بالصواريخ طاولت منطقة المزة ومطارها العسكري في العاصمة دمشق. وأوضحت التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الداخلية، أنّ الخلية مرتبطة بجهات خارجية، وأن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدمتها في الاعتداءات يعود إلى حزب الله اللبناني.

ووفق التفاصيل، أقرّ أفراد الخلية بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، أحبطت بعد القبض عليهم، إذ نفذت العملية الأمنية التي استهدفت أفراد الخلية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة. وسبق عملية ملاحقة الخلية، وفق الوزارة، عمليات تتبع ورصد لمناطق إطلاق الصواريخ في كل من منطقتَي داريا وكفرسوسة، إذ "أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولاً إلى الكشف عن باقي أفراد الخلية"، لتنفذ الجهات الأمنية عدة مداهمات أمنية ألقت خلالها القبض على جميع المتورطين، وضبط عدد من الطائرات المسيّرة التي كانت مجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية، كما جاء في البيان.

وأوضحت الوزارة أن أفراد الخلية هم "خالد عبد الله العيسى الحلو، وحسين عبود الحمادي العلي"، وهم متورطان في التخطيط وتنفيذ الاعتداءات التي استهدفت منطقة المزة ومطارها العسكري، إضافة إلى التحضير لاعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، و"قد أحبطت العمليات الأمنية المنسقة مخططهما الإرهابي قبل تنفيذه، وأحيلا إلى إدارة مكافحة الإرهاب لإكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق القوانين النافذة".

وأعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب مساء أمس السبت، إلقاء القبض على متهمَين بتنفيذ عمليات استهدفت منطقة المزة في ريف دمشق ومطارها العسكري، موضحاً عبر منصة "إكس" أن "المجرمين الذين استهدفوا المنطقة ومطارها عدة مرات"، في محاولات وصفها بـ"اليائسة لزعزعة الأمن والاستقرار، باتوا في قبضة قوى الأمن التابعة للوزارة". وتعرضت منطقة المزة ومطارها العسكري لعدة عمليات استهداف بالقذائف الصاروخية خلال الأشهر القليلة الماضية، منها عملية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أدت إلى إصابة امرأة بجروح، تلتها عملية استهداف في ديسمبر/كانون الأول 2025، إذ تعرّض محيط المطار العسكري للقصف بثلاث قذائف صاروخية. وسقطت قذائف صاروخية على منطقة المزة 86 ومحيط المطار العسكري في 3 يناير/كانون الثاني 2026، إذ تسبب أحد الصواريخ بأضرار في جامع المحمدي في المنطقة.