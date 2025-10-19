الداخلية السورية تعلن اعتقال متهم بالتورط في هجمات الساحل

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على أحد المتهمين بالتورط في الهجمات التي استهدفت مواقع قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في منطقة الساحل غربي سورية. وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على المدعو علي فلارة، وهو مسؤول عن خلية إرهابية مرتبطة بنظام الأسد، ومتورط في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع عناصر الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع".

وأكد بيان الداخلية أن "التحقيقات الأولية أظهرت ضلوعه في التخطيط لعمليات إرهابية بالتنسيق مع المجرم غياث دلة، تضمنت تجنيد عناصر معادية للدولة"، وأضافت أن فلارة متورط في "انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة عمله سابقاً في فرع فلسطين، منها القتل والخطف والابتزاز". وأوضح البيان أنه خلال عملية التفتيش عثرت القوى الأمنية على مخزن للأسلحة والذخائر المجهزة مسبقاً ضمن الأحراش بمنطقة دريكيش، بغرض استخدامها في عمليات استهداف قوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، أول أمس الجمعة، عن تنفيذ عملية أمنية وصفتها بـ"المحكمة" في محافظة اللاذقية شمال غربي سورية، أسفرت عن توقيف العقيد قصي وجيه إبراهيم، القائد السابق لما يعرف بـ"كتيبة الجبل" والمنحدر من قرية لقماني في ريف الحفة، وقال العميد عبد العزيز الأحمد قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة إن إبراهيم "تولى سابقاً العديد من المسؤوليات الميدانية، ونال العديد من الثناءات على عملياته الإجرامية بحق المدنيين الأبرياء والثائرين".

وفي سياق منفصل، أجرى وفد من الهيئة الوطنية للمفقودين في سورية زيارة إلى دولة البوسنة والهرسك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، وذلك في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف الاطلاع على تجربة البوسنة في التعامل مع المفقودين والاستفادة منها في الكشف عن مصير المفقودين في سورية، وسبل دعم عوائلهم.

ووفق الوكالة، جرت اللقاءات في العاصمة سراييفو ومدينتي توزلا وسريبرينيتسا، وكانت المدينتان شهدتا مجازر في تسعينات القرن الماضي. وصرح رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، محمد رضا الجلخي، للوكالة أن الزيارة أبرزت حجم العمل الكبير الذي ينتظر الهيئة للكشف عن مصير عشرات آلاف المفقودين، إضافة إلى ضرورة رسم مسار العمل منذ البداية بشكل صحيح لتجنب الأخطاء التي قد تعرقل عمليات البحث، موضحاً أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون للمفقودين، والتحضير لإطلاق آليات الإبلاغ عنهم في جميع المحافظات السورية، وبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة.