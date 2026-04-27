الداخلية السورية تعلن إحباط مخطط تخريبي في محافظة حمص

- تمكنت قوى الأمن الداخلي السورية، بالتعاون مع الاستخبارات العامة، من تفكيك خلية إرهابية في حمص، وإحباط مخطط تخريبي كان يستهدف الأمن والاستقرار، حيث تم تحييد عنصرين والسيطرة على الموقع. - ضبطت القوى الأمنية ترسانة من الأسلحة، شملت صواريخ مضادة للدروع وقناصات، ضمن جهود مستمرة لضرب أوكار الخلايا النائمة وتجفيف منابع الإرهاب، مع التأكيد على الجاهزية التامة للتصدي لأي تهديدات. - نفذت وزارة الداخلية عمليات أمنية أخرى، منها إحباط تهريب 1.7 مليون حبة كبتاغون، واعتقال متورطين في انتهاكات سابقة، مما يعكس التحركات الأمنية المكثفة مؤخراً.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت من "تفكيك خلية إرهابية في محافظة حمص، وإحباط مخطط تخريبي كانت تعتزم تنفيذه لاستهداف الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضحت الوزارة في بيان أن العملية جاءت نتيجة جهود استخباراتية دقيقة، إذ نفذت الوحدات المختصة مداهمة محكمة استهدفت موقع تحصّن أفراد الخلية، ما أسفر عن تحييد عنصرين من أفرادها وفرض السيطرة الكاملة على الموقع في محافظة حمص وسط البلاد.

وأضافت أن القوى الأمنية ضبطت خلال العملية ترسانة من الأسلحة، شملت قواذف مع صواريخ مضادة للدروع، وقناصات وبنادق آلية، إلى جانب قواذف "آر بي جي" مع حشوات، فضلاً عن كميات من الذخائر والقنابل وتجهيزات أخرى كانت معدّة لتنفيذ أنشطة إجرامية، ونشرت صوراً لهذه المضبوطات. وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في "إطار الجهود المستمرة لضرب أوكار الخلايا النائمة وتجفيف منابع الإرهاب"، مشدّدة على الجاهزية التامة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن المواطنين.

وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة تحركات أمنية نفذتها وزارة الداخلية مؤخراً، من بينها إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، يوم أمس الأحد، عبر عمليات في ريف دمشق وحمص، أسفرت عن ضبط نحو 1.7 مليون حبة كبتاغون وإلقاء القبض على عدد من المتورطين ضمن شبكة تهريب ذات امتداد إقليمي.

كما أعلنت الوزارة، الأسبوع الماضي، تنفيذ عمليات أمنية في ريف جبلة، أوقفت خلالها عدداً من المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال السنوات الماضية، أبرزهم العميد آمر يوسف سليمان الحسن، قائد العمليات الميدانية في فرع أمن الدولة في محافظة اللاذقية سابقاً، والمسؤول عن قمع المظاهرات السلمية في مدينة اللاذقية، والعميد الركن غيث محمد سليمان شاهين، قائد كتيبة في الفرقة 18 دبابات، والمتورط في قصف مدينة القصير عامَي 2012 و2013، وتدمير مدينة تدمر.

وأوضحت أن العمليتَين قد أسفرتا عن تحييد يامن عارف شاهين بعد مقاومته لوحدة المهام الخاصة ورفضه تسليم نفسه، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر المهام الخاصة، الذي قضى لاحقاً.