الداخلية السورية تعلن إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف دمشق

- أحبطت قوات الأمن الداخلي السورية مخططًا إرهابيًا لاستهداف دمشق، بالتعاون مع الاستخبارات السورية والتركية، دون تفاصيل إضافية عن المخطط أو الجهات المتورطة. - ألقت وزارة الداخلية القبض على خلية نفذت هجمات صاروخية على منطقة المزة ومطارها العسكري، حيث أظهرت التحقيقات ارتباطها بجهات خارجية واستخدامها صواريخ من حزب الله اللبناني. - نُفذت العملية بعد متابعة استخباراتية دقيقة، وتم القبض على أفراد الخلية وتفكيك سيارة مفخخة، مع إحالة المتورطين إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات.

كشف مصدر في وزارة الداخلية السورية عن إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف العاصمة السورية دمشق، بعملية نفذتها قوات الأمن الداخلي بريف دمشق، بالتنسيق مع الاستخبارات السورية العامة والاستخبارات التركية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس. ولم يقدّم المصدر المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذا المخطط ومن الجهات التي تقف خلفه.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد ذكرت مطلع فبراير/شباط الماضي أنها ألقت القبض على خلية نفذت عمليات استهداف بالصواريخ طاولت منطقة المزة ومطارها العسكري في العاصمة دمشق. وأوضحت التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، وفقاً لبيان الداخلية، أنّ الخلية مرتبطة بجهات خارجية، وأن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدمتها في الاعتداءات يعود إلى حزب الله اللبناني. وكتب وزير الداخلية السوري أنس خطاب على منصة (إكس) إن "المجرمين الذين استهدفوا المنطقة ومطارها عدة مرات، في محاولات يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار، باتوا في قبضة قوى الأمن التابعة للوزارة".

وتعرضت منطقة المزة ومطارها العسكري لعدة عمليات استهداف بالقذائف الصاروخية خلال الأشهر القليلة الماضية، منها عملية في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أدت إلى إصابة امرأة بجروح، تلتها عملية استهداف في ديسمبر/كانون الأول 2025، إذ تعرّض محيط المطار العسكري للقصف بثلاث قذائف صاروخية. وسقطت قذائف صاروخية على منطقة المزة 86 ومحيط المطار العسكري في 3 يناير/كانون الثاني 2026، ما تسبب بأضرار في جامع المحمدي بالمنطقة.

وسبق أن نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، شائعات حول محاولة اغتيال الرئيس أحمد الشرع، وكتب عبر "إكس" في يناير الماضي: "تداولت بعض المنصات أنباء عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعدداً من الشخصيات القيادية".

وأوضحت وزارة الداخلية السورية، في بيان صدر عنها، أن العملية "نُفذت عقب متابعة استخباراتية دقيقة استمرت لفترة زمنية، رُصدت خلالها تحركات عناصر الخلية وتعقّبت نشاطاتهم"، لتشير إلى تحديد موقع أفراد الخلية بدقة، "ووُضعت خطة مداهمة محكمة أفضت إلى إلقاء القبض على كامل أفراد الخلية. وهم: عمر هاشم، محمد حمد، وحسين خلف".

وفككت فرق الهندسة، وفق البيان، سيارة مفخخة معدة للتفجير عن بعد، كانت تحتوي على كميات من المواد المتفجرة من "TNT" و"C4"، وذكر البيان أن عناصر المجموعة أُحيلوا إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، وكشف كامل الامتدادات المحتملة للخلية والمتورطين الداعمين لها، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً.