الداخلية السورية تعتقل قيادياً بارزاً في "داعش" بحلب

- ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على نابغ زاكي القطميش، القائد العسكري العام لـ"ولاية الشام" في تنظيم "داعش"، خلال عملية أمنية محكمة في حلب، بالتنسيق مع الاستخبارات العامة، دون إصابات في صفوف القوة المنفذة. - العملية الأمنية أسفرت عن ضبط حزام ناسف وأسلحة حربية، وتأتي ضمن جهود مستمرة لملاحقة قيادات "داعش" وتعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، حيث تم إحباط محاولات استهداف مناطق حيوية. - وزير الداخلية السوري أكد أن العمليات الأمنية المشتركة نجحت في اعتقال وتحييد قيادات بارزة في التنظيم، مع استمرار تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على القائد العسكري العام لما يُعرف بـ"ولاية الشام" في تنظيم "داعش" نابغ زاكي القطميش، المعروف بلقب "جابر"، خلال عملية أمنية نُفذت في محافظة حلب قبل يومين بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العملية جاءت عقب متابعة دقيقة ورصد مكثف لتحركات القطميش، إذ داهمت الوحدات المختصة الموقع الذي كان يتحصن فيه، وجرى اشتباك مباشر انتهى بالسيطرة على المكان واعتقاله، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوة المنفذة. وأضافت أن القوات ضبطت بحوزته حزاماً ناسفاً معداً للتفجير، إضافة إلى عدد من الأسلحة الحربية.

وبحسب البيان، يُعدّ القطميش من أبرز القيادات العسكرية في تنظيم "داعش"، وكان مسؤولاً عن التخطيط والإشراف على عدد من العمليات التي استهدفت مناطق مختلفة في سورية، من بينها محاولة استهداف إحدى الكنائس في مدينة حلب قالت وزارة الداخلية إنها تمكنت من إحباطها. واعتبرت الوزارة أن هذه العملية "النوعية" تأتي في إطار الجهود المستمرة لملاحقة قيادات تنظيم "داعش" وتجفيف مصادر دعمه، بما يسهم في تعزيز الأمن وترسيخ حالة الاستقرار في البلاد.

من جهته، قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب إن العملية نُفذت في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب، وبالتعاون والتنسيق المباشر مع جهاز الاستخبارات العامة، مؤكداً أن الوحدات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على القائد العسكري العام لـ"ولاية الشام" في تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية محكمة ومشتركة.

وأضاف خطاب، في منشور على منصة "إكس"، أن العملية تعكس "التصميم الراسخ على دحر الإرهاب"، مشيراً إلى أن الجهود المشتركة أسفرت، خلال الفترة الماضية، عن اعتقال "واليين" وتحييد آخر، مع استمرار تكثيف العمليات الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تنفيذ عمليتين أمنيتين متزامنتين في محافظة ريف دمشق، أسفرتا عن اعتقال من يُعرف بـ"والي دمشق" في تنظيم "داعش"، ومقتل "والي حوران"، في إطار ما وصفته بجهود ملاحقة فلول التنظيم ومنع إعادة تنشيط خلاياه في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن وحدات الأمن الداخلي نفذت، يوم الاثنين الماضي، عملية أمنية في بلدة العادلية بمنطقة الكسوة جنوبي ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة مستمرة لـ"ع.ش"، أحد عناصر تنظيم "داعش". وبحسب البيان، أسفرت العملية عن إلقاء القبض على "ع.ش"، وضُبط بحوزته حزام ناسف وكواتم صوت وقنابل يدوية، إضافة إلى سلاح وذخائر كانت معدة لتنفيذ عمليات اغتيال، إلى جانب حاسوب محمول ومواد رقمية قالت الوزارة إنها تُثبت تورطه في التخطيط لأعمال إرهابية.