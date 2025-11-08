الداخلية السورية تطلق حملة واسعة ضد تنظيم "داعش"

- أطلقت وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب حملة أمنية واسعة ضد خلايا "داعش" في عدة محافظات، شملت مداهمات في حلب وحمص وريف دمشق وإدلب، واعتقال عدد من العناصر الإرهابية. - تزامنت الحملة مع توقعات بانضمام سوريا للتحالف الدولي ضد "داعش"، حيث يقوم الرئيس السوري بزيارة إلى واشنطن لبحث التعاون. - نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال في الرقة بالتزامن مع حملة اعتقالات من "قسد"، ونجا قيادي في الجيش السوري من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة.

أطلقت وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، حملة أمنية واسعة ضد خلايا تنظيم "داعش" في عدد من المحافظات السورية. وذكرت "الإخبارية" السورية أن وحدات مشتركة من الاستخبارات العامة والأمن الداخلي شنت حملة مداهمات في منطقة السفيرة بريف حلب شمالي البلاد، استهدفت خلايا تابعة لتنظيم داعش.

لقطات من العملية الأمنية التي نفذتها وحدات وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في محافظة حلب، مستهدفة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، عقب تحديد تحركات عناصر التنظيم ومتابعة أنشطتهم بدقة عالية.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/wSlXjs0z5t — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) November 8, 2025

كما ذكرت شبكات إخبارية محلية أن وحدات من الداخلية والاستخبارات شنت حملة مداهمات واعتقلت عددا من الأشخاص في مدينة حمص وريفها، وسط البلاد، في إطار "عملية استباقية نتيجة لمعلومات استخباراتية دقيقة". وأوضحت أن الحملة تركزت في حي الأرمن، وأسفرت عن اعتقال 11 شخصاً حتى الآن مشيرة إلى ضبط ألغام ولوحات سيارات وأجهزة لاسلكية.

وطاولت الحملة أيضا مناطق في ريفي دمشق وإدلب حيث جرى اعتقال عدد من عناصر التنظيم. وتتزامن الحملة مع توقعات بالإعلان عن انخراط سورية في التحالف الدولي لمحاربة "داعش" خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع

لقطات من العملية الأمنية التي نفذتها وحدات وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في محافظة إدلب، والتي استهدفت خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش، بعد متابعة استخباراتية دقيقة وتعقب شامل لأنشطتها المشبوهة.#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/qo3rlcNE18 — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) November 8, 2025

إلى العاصمة الأميركية، واشنطن اعتبارا من الاثنين المقبل.

من جهتها، نفذت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، ليل الجمعة - السبت، عملية إنزال في مدينة الرقة شرقي سورية، تزامنا مع شنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملة مداهمات في المنطقة. وذكرت شبكات محلية أن مروحيات للتحالف شاركت في عملية الإنزال في مدينة الرقة، دون معرفة الأشخاص المستهدفين أو نتائج العملية حتى الآن، وسط تحليق لطيران التحالف، فيما شنت قوات من "قسد" حملة اعتقالات بحق شبان من المحافظة.

في سياق آخر، نجا قيادي في الجيش العربي السوري، اليوم السبت، من محاولة اغتيال في بلدة معدان بريف الرقة. وذكرت شبكات إخبارية محلية، أن أبو أحمد الشامي، القيادي في الفرقة 66 نجا من محاولة اغتيال عبر عبوة ناسفة تم زرعها في سيارته. وأوضحت أن سائق السيارة اكتشف العبوة أثناء تنظيف السيارة، حيث تم تفكيكها من دون أن يصاب أحد بأذى.