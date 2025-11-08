الداخلية السورية تطلق حملة واسعة ضد تنظيم "داعش"

أخبار
دمشق

عدنان علي

عدنان علي مراسل "العربي الجديد" في سورية (العربي الجديد)
عدنان علي
عدنان علي
مباشر
08 نوفمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:48 (توقيت القدس)
قوات الأمن السوري في إدلب، 4 مايو 2025 (Getty)
قوات الأمن السوري في إدلب، 4 مايو 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أطلقت وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب حملة أمنية واسعة ضد خلايا "داعش" في عدة محافظات، شملت مداهمات في حلب وحمص وريف دمشق وإدلب، واعتقال عدد من العناصر الإرهابية.
- تزامنت الحملة مع توقعات بانضمام سوريا للتحالف الدولي ضد "داعش"، حيث يقوم الرئيس السوري بزيارة إلى واشنطن لبحث التعاون.
- نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال في الرقة بالتزامن مع حملة اعتقالات من "قسد"، ونجا قيادي في الجيش السوري من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة.

أطلقت وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب، حملة أمنية واسعة ضد خلايا تنظيم "داعش" في عدد من المحافظات السورية. وذكرت "الإخبارية" السورية أن وحدات مشتركة من الاستخبارات العامة والأمن الداخلي شنت حملة مداهمات في منطقة السفيرة بريف حلب شمالي البلاد، استهدفت خلايا تابعة لتنظيم داعش.

كما ذكرت شبكات إخبارية محلية أن وحدات من الداخلية والاستخبارات شنت حملة مداهمات واعتقلت عددا من الأشخاص في مدينة حمص وريفها، وسط البلاد، في إطار "عملية استباقية نتيجة لمعلومات استخباراتية دقيقة". وأوضحت أن الحملة تركزت في حي الأرمن، وأسفرت عن اعتقال 11 شخصاً حتى الآن مشيرة إلى ضبط ألغام ولوحات سيارات وأجهزة لاسلكية.

وطاولت الحملة أيضا مناطق في ريفي دمشق وإدلب حيث جرى اعتقال عدد من عناصر التنظيم. وتتزامن الحملة مع توقعات بالإعلان عن انخراط سورية في التحالف الدولي لمحاربة "داعش" خلال الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوري أحمد الشرع

 إلى العاصمة الأميركية، واشنطن اعتبارا من الاثنين المقبل.

 من جهتها، نفذت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، ليل الجمعة - السبت، عملية إنزال في مدينة الرقة شرقي سورية، تزامنا مع شنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملة مداهمات في المنطقة. وذكرت شبكات محلية أن مروحيات للتحالف شاركت في عملية الإنزال في مدينة الرقة، دون معرفة الأشخاص المستهدفين أو نتائج العملية حتى الآن، وسط تحليق لطيران التحالف، فيما شنت قوات من "قسد" حملة اعتقالات بحق شبان من المحافظة.

عنصر في قوى الأمن السوري في حلب، 27 مايو 2025 (فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

دمشق والتحالف الدولي... تعاون متنامٍ لتحييد خلايا "داعش"

في سياق آخر، نجا قيادي في الجيش العربي السوري، اليوم السبت، من محاولة اغتيال في بلدة معدان بريف الرقة. وذكرت شبكات إخبارية محلية، أن أبو أحمد الشامي، القيادي في الفرقة 66 نجا من محاولة اغتيال عبر عبوة ناسفة تم زرعها في سيارته. وأوضحت أن سائق السيارة اكتشف العبوة أثناء تنظيف السيارة، حيث تم تفكيكها من دون أن يصاب أحد بأذى.

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
صور مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، 20 يوليو 2025 (خالد دسوقي/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مصر: هيئة الانتخابات تمتنع عن نشر صور الناخبين في الخارج

التحديثات الحية
سيرة سياسية
مباشر

غافن نيوسوم... الخصم الأول لترامب وأبرز المرشحين لانتخابات 2028

الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، واشنطن 8 ديسمبر 2024 (بيت ماروفيتش/Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

بايدن مهاجماً ترامب: يدمر البيت الأبيض والأمة بأكملها