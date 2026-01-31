- دعت وزارة الداخلية السورية المنتسبين السابقين المنشقين عن النظام للتسجيل لاستكمال إجراءات عودتهم للخدمة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، مؤكدة أن التسجيل إلزامي لتنظيم الوضع الوظيفي. - تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الوزارة فتح باب الانتساب لدورة الأفراد في المحافظات المذكورة، مع توفير رابط تسجيل إلكتروني للضباط المنشقين خارج البلاد. - تهدف الإجراءات إلى إعادة تنظيم البنية الوظيفية ومعالجة ملفات المنشقين، في ظل ترتيبات إدارية وأمنية جديدة بعد سيطرة الجيش السوري على بعض المناطق.

دعت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، المنتسبين السابقين المنشقين عن النظام السابق، من صفّ الضباط والأفراد، ممن لم يتمكنوا من التسجيل في الفترات السابقة، إلى المبادرة بالتسجيل، وذلك في إطار تنظيم أوضاعهم الوظيفية واستكمال إجراءات عودتهم إلى الخدمة.

وقالت الوزارة، في بلاغ نشرته عبر معرفاتها الرسمية، إن الدعوة موجّهة إلى جميع منتسبيها السابقين المنشقين الذين لم يتمكنوا من التسجيل سابقاً، مطالبة إياهم بالمبادرة إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لهذه الغاية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي "لاستكمال إجراءات الالتحاق بالخدمة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور".

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل تُعدّ "إلزامية بهدف تنظيم الوضع الوظيفي"، في إشارة إلى اعتمادها إجراءً رسمياً لمعالجة أوضاع المنشقين الراغبين في العودة إلى العمل ضمن مؤسسات وزارة الداخلية في تلك المحافظات. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية، في التاسع عشر من الشهر الجاري، فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة الأفراد (ذكور)، المخصصة لصالح محافظات دير الزور والحسكة والرقة، وذلك وفق الشروط والضوابط المعتمدة من قبل الوزارة.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت 2025، رابط تسجيل عبر استمارة إلكترونية مخصصة للضباط المنشقين الموجودين خارج البلاد، وذلك تمهيداً لتنظيم آلية التواصل معهم، ومعالجة أوضاعهم ضمن الأطر الرسمية المعتمدة. كما بدأت وزارة الداخلية، منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، باستقبال طلبات المنتسبين المنشقين عن النظام السابق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2021، والراغبين في العودة إلى العمل في صفوفها، وفق شروط محددة، وعبر رابط إلكتروني كانت قد أعلنته في حينه.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي وزارة الداخلية لإعادة تنظيم بنيتها الوظيفية في عدد من المحافظات، ومعالجة ملفات المنتسبين المنشقين، في ظل ترتيبات إدارية وأمنية تشهدها البلاد خلال المرحلة الحالية. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سيطرة الجيش السوري على محافظتي الرقة ودير الزور، وأجزاء من محافظة الحسكة، عقب معارك شهدتها المنطقة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قبل أن تنتهي باتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، ما أتاح بدء ترتيبات إدارية وأمنية جديدة في المناطق التي انتقلت السيطرة عليها.