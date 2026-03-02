الداخلية السورية تحبط مخططاً لـ"داعش" ضد موكب حكومي

- أحبطت قوات الأمن السورية مخططاً لتنظيم داعش في ريف البوكمال، حيث تم ضبط عبوات ناسفة واعتقال عنصر متورط في التخطيط للعمل الإرهابي، مما يعكس الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب. - ألقت قوى الأمن القبض على خلية إرهابية في البوكمال كانت تحت المراقبة، مما حال دون تنفيذ عمليات تخريبية وزرع عبوات ناسفة، مؤكدةً على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار. - تواصل السلطات ملاحقة عناصر داعش، حيث تم تفكيك خلية في الرقة، رغم التحديات المستمرة مثل الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 عناصر أمنية.

أحبطت قوات الأمن السورية مخططاً لتنظيم داعش في ريف البوكمال بمحافظة دير الزور، كان يستهدف موكباً حكومياً، وضبطت عبوات ناسفة معدة للتفجير، وفق ما أفادت به الإخبارية السورية نقلاً عن مصدر في وزارة الداخلية. وقال المصدر إنّ جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع الوحدات الأمنية، ألقى القبض على عنصر من تنظيم داعش في بلدة الباغوز، متورط بالتخطيط للعمل الإرهابي.

ووفق المصدر، تأتي هذه العملية في إطار "الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سورية". وقال قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، العقيد ضرار الشملان، إنّ قوى الأمن ألقت القبض على الخلية في مدينة البوكمال، بعد أن كانت تحت المراقبة لفترة من الزمن. ولفَتَ إلى توقيف أفراد الخلية قبل تنفيذهم عدة عمليات تخريبية وزرع عبوات ناسفة كانوا يخططون لها.

وقبل أيام، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور إلقاء القبض على عنصر في تنظيم داعش، مشيرةً إلى تورطه في اغتيال أحد أفراد الجيش السوري. وأكدت قيادة الأمن الداخلي استمرار جهودها في ملاحقة وتفكيك أي "خلايا إرهابية" تحاول زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، مشيرةً إلى استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المقبوض عليه إلى القضاء.

وأكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الثلاثاء الماضي، في سلسلة تدوينات على حسابه بمنصة "إكس"، تواصل ملاحقة عناصر التنظيم، وذلك عقب إعلان تفكيك خلية للتنظيم في محافظة الرقة شمال شرقي البلاد. والاثنين الماضي، قُتل 4 عناصر من الأمن السوري، إثر هجوم نفذه "داعش"، استهدف حاجزاً أمنياً غربي الرقة، فيما جرى تحييد أحد أفراد الخلية، وفق بيان لوزارة الداخلية.