- أحبطت وزارة الداخلية السورية مخططًا تخريبيًا خطيرًا استهدف شخصية دينية في دمشق، بعد عملية أمنية دقيقة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، حيث تم تفكيك عبوة ناسفة قبل انفجارها واعتقال خمسة أفراد من الخلية المرتبطة بحزب الله. - كشفت التحقيقات الأولية عن تلقي أفراد الخلية تدريبات عسكرية خارج البلاد، تضمنت مهارات زرع العبوات الناسفة، وتستمر الجهود لكشف ملابسات القضية وتحديد الجهات المرتبطة بها. - تأتي هذه العملية ضمن الجهود الأمنية لتعزيز الاستقرار في دمشق، ومنع محاولات زعزعة الأمن العام، مع استمرار التحقيقات في قضايا سابقة مرتبطة بحزب الله.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، إحباط مخطط تخريبي خطير كانت تقف وراءه خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني، استهدفت إحدى الشخصيات الدينية في العاصمة دمشق، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، من دون ذكر اسم تلك الشخصية.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة، جاءت العملية نتيجة متابعة دقيقة لتحركات وُصفت بـ"المشبوهة" داخل العاصمة، حيث تمكنت الوحدات المختصة من رصد عناصر خلية في أثناء الإعداد لتنفيذ عمل تخريبي. وأوضح البيان أن إحدى النساء المنتميات إلى الخلية كانت تحاول زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية، في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما، وسط دمشق.

وأشار البيان إلى أن التدخل السريع والاستباقي للقوى الأمنية حال دون وقوع التفجير، إذ تمكنت الفرق المختصة من تفكيك العبوة الناسفة قبل انفجارها، من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضافت وزارة الداخلية أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية، وعددهم خمسة أشخاص، مؤكدة أن التحقيقات الأولية كشفت عن ارتباطهم بحزب الله، إلى جانب تلقيهم تدريبات عسكرية تخصصية خارج البلاد، تضمنت مهارات زرع العبوات الناسفة.

صورة للعبوة الناسفة عممتها وزارة الداخلية (فيسبوك)

وبيّنت الوزارة أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن كامل ملابسات القضية، وتحديد جميع الجهات المرتبطة بها، تمهيداً لإحالة الموقوفين على القضاء المختص وفق الأصول القانونية. وتأتي هذه العملية، بحسب البيان، في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعزيز الاستقرار داخل دمشق، ومنع أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن العام.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي معطيات جديدة بشأن خلية أخرى نفذت هجمات استهدفت منطقة المزة ومحيط مطارها العسكري في دمشق، حيث أظهرت التحقيقات الأولية حينها وجود ارتباطات خارجية لعناصرها. وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، أن نتائج التحقيق مع الموقوفين كشفت أن الصواريخ ومنصات الإطلاق المستخدمة في تلك الهجمات، إلى جانب الطائرات المسيّرة التي جرى ضبطها، تعود إلى حزب الله، ما يعزز المؤشرات حول طبيعة الدعم الذي تلقته تلك الخلايا.