تعهدت وزارة الداخلية السورية بالمحاسبة في حادث مقتل خطيب مقام السيدة زينب في ريف دمشق، إثر انفجار قنبلة داخل سيارته، يوم الجمعة. وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها، في وقت متأخر مساء الجمعة، أنها تتابع "ببالغ الاهتمام" ما شهدته البلاد خلال الأيام الأخيرة من محاولات وصفتها بـ"الممنهجة" لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى وضرب السلم الأهلي، معتبرة أن حادث مقتل خطيب مقام السيدة زينب في ريف دمشق يأتي ضمن "مسار تصعيدي خطير" يستهدف الرموز الدينية والاجتماعية لإثارة الفتنة، ومشددة على أنّ الجريمة "لن تمر دون محاسبة" مع مباشرة الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها.

وأضافت الوزارة أن حادث اغتيال خطيب المقام يشكل حلقة ضمن هذا التصعيد، مشددة على التزامها "بحماية المواطنين وصون الأمن العام، والتصدي بكل حزم لأي محاولات تستهدف استقرار البلاد". وشهدت منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، أمس الجمعة، حادثة انفجار أودت بحياة خطيب المقام، فرحان حسن المنصور، وسط تضارب أولي في طبيعة الحادثة وما إذا كانت ناجمة عن عملية اغتيال أو انفجار عرضي.

وبحسب ما أفادت به "الإخبارية" السورية، فإن المنصور قُتل إثر انفجار قنبلة داخل سيارته، حيث سارعت الجهات الأمنية إلى تطويق موقع الحادث وفتح تحقيق فوري، بالتوازي مع إطلاق عمليات تمشيط وبحث عن مشتبه بهم قد يكونون على صلة بالواقعة. وفي السياق ذاته، أكدت مديرية إعلام ريف دمشق، في بيان مقتضب، مقتل المنصور نتيجة الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث، وما إذا كان ناجماً عن استهداف مباشر أو نتيجة انفجار القنبلة أثناء وجودها بحوزته.

ويأتي هذا الحادث في ظل سياق أمني حساس تشهده المنطقة، لا سيما محيط مقام السيدة زينب، الذي سبق أن كان هدفاً لمحاولات هجوم. ففي 11 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط محاولة لتنظيم "داعش" لتنفيذ تفجير داخل المقام، مؤكدة حينها أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام في ريف دمشق، تمكن من القبض على المتورطين وإفشال المخطط.

وفي 25 يناير 2025، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية إلى الحكومة السورية بشأن تهديدات لتنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن هذه المعلومات ساهمت في إحباط الهجوم الذي كان يستهدف مقام السيدة زينب. ويعيد حادث الجمعة تسليط الضوء على الهواجس الأمنية المرتبطة بالمنطقة، في ظل استمرار التهديدات التي تمثلها الجماعات المتطرفة، مقابل تشديد الإجراءات الأمنية ومحاولات احتواء أي خروقات محتملة.

ولم تصدر حتى الآن أي جهة رسمية نتائج نهائية للتحقيقات الجارية، في وقت يترقب فيه الرأي العام توضيحات إضافية حول طبيعة الانفجار وخلفياته، وما إذا كان يشكل امتداداً لسلسلة التهديدات السابقة أم حادثاً منفصلاً.