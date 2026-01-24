الداخلية السورية: اعتقال مسلحين في اللاذقية وتحرير مخطوفين بالسويداء

- ألقت وزارة الداخلية السورية القبض على ثلاثة عناصر من خلية "سرايا الجواد" في اللاذقية، وضبطت أسلحة وعبوات ناسفة معدة لأعمال إرهابية، وأحالت المعتقلين للقضاء. - نفذت قوات الأمن في السويداء عملية خاصة حررت خلالها ثلاثة مخطوفين، مؤكدة التزامها بحماية المواطنين واستمرار الجهود لتحرير جميع المخطوفين. - في ريف دمشق، تم القبض على العميد راتب علي غانم المتورط في قمع التظاهرات وانتهاك حقوق المواطنين، مما يعكس جهود مكافحة الإرهاب.

أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على ثلاثة عناصر من خلية مسلحة تعرف باسم "سرايا الجواد" في مدينة اللاذقية الساحلية، إضافة الى تحرير ثلاثة مخطوفين في مدينة السويداء جنوبي البلاد. وذكرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أنها نفذت "سلسلة من العمليات الأمنية المتتابعة والمحكمة في مناطق الحفة والقرداحة وجبلة، أسفرت عن إلقاء القبض على كلٍ من: مكنى غياث محمود في منطقة الحفة، مسؤول التصنيع في الخلية الإرهابية المعروفة باسم "سرايا الجواد"، وجعفر سميع حسن في مدينة القرداحة، وأدهم غياث محمود في مدينة جبلة، المنتسب للخلية نفسها، والمتورطين في استهداف عناصر الأمن الداخلي والجيش السوري".

وأضافت الوزارة في بيان أنه جرى خلال هذه الحملات الأمنية ضبط عدد من العبوات الناسفة، والأسلحة المتنوعة، والذخائر، والقنابل، إضافة إلى جعب عسكرية، و"التي كانت معدة للاستخدام في أعمال إرهابية تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع" مشيراً إلى مصادرة جميع المضبوطات، وإحالة المعتقلين إلى القضاء "لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يضمن محاسبتهم وفقاً للقوانين النافذة".

كما أعلنت الداخلية السورية، في بيان آخر، أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء نفذت عملية أمنية خاصة داخل مدينة السويداء، و"ذلك بعد استكمال أعمال الرصد والمتابعة وجمع المعلومات اللازمة، وأسفرت العملية عن تحرير ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين لدى مجموعات خارجة عن القانون".

ووفق البيان نفسه، جرى تنفيذ العملية "وفق أعلى معايير العمل الأمني، حيث جرى تحرير المواطنين: أنور عبد اللطيف شقير، ومراد أحمد عيسى، وعلي محمد عوض، وتأمين إخراجهم من المدينة وتسليمهم إلى ذويهم سالمين، في إطار التزام وزارة الداخلية بواجباتها القانونية والوطنية في حماية المواطنين، والحفاظ على الأمن العام، ومنع أي اعتداء من شأنه المساس بسلامة الأفراد أو تهديد حياتهم". وأكد البيان التزام قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء بـ"مواصلة العمل بكل الوسائل المتاحة لتحرير جميع المخطوفين من قبل المجموعات الخارجة عن القانون في مدينة السويداء، وإعادتهم إلى ذويهم سالمين".

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق أعلنت، أول من أمس، أنها وبالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب من تنفيذ عملية أمنية نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على "المجرم العميد راتب علي غانم، الذي شغل سابقاً منصب معاون رئيس فرع سعسع بين عامي 2010 و2014". ووفق بيان، فقد أظهرت التحقيقات تورط المذكور في قمع التظاهرات واعتقال أعداد كبيرة من المواطنين، واتباع أساليب قمعية وإجرامية بحق المناطق التي كان يديرها، بما في ذلك انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.