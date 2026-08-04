"الخماسية" تواصل مشاوراتها لدفع العملية السياسية في السودان

- تواصل "الخماسية" الدولية، التي تضم الاتحاد الأفريقي وإيغاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مشاوراتها مع الأطراف السودانية لدعم عملية سياسية شاملة. - المبعوث الأممي بيكا هافيستو يكثف التواصل مع الأطراف السودانية، محثًا على التزامات ملموسة لخفض التصعيد والانخراط في حوار جاد، مع التركيز على بناء الثقة. - تأتي هذه الجهود في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، بهدف تهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية وإطلاق مسار سياسي.

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أنّ خمس منظمات دولية معنية بالسودان "الخماسية" واصلت خلال الأيام الأخيرة مشاوراتها مع الأطراف السياسية السودانية، في إطار الجهود الرامية إلى دعم عملية سياسية شاملة. وتضم "الخماسية" الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الأمم المتحدة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المقترحات والرؤى التي ناقشتها "الخماسية" مع القادة السياسيين المدنيين السودانيين؟ ما هي الإجراءات الملموسة التي حث المبعوث الأممي الأطراف السودانية على تقديمها لخفض التصعيد؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إنّ هذه التحركات تستند إلى المشاورات الاستطلاعية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال يونيو/ حزيران الماضي، موضحاً أنّ "الخماسية" أجرت مشاورات مع قادة سياسيين مدنيين سودانيين، وناقشت معهم مقترحات ورؤى بشأن سبل دفع العملية السياسية، بما يشمل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين الأطراف.

وأضاف حق، بحسب الوكالة، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، يكثف التواصل مع جميع الأطراف السودانية، وحثها على تقديم التزامات ملموسة لخفض التصعيد والانخراط في حوار جاد يفضي إلى وقف الأعمال العدائية. وأوضح أن هافيستو أجرى، الأحد، اتصالاً مع وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، تناول آخر التطورات في البلاد والاستعدادات لزيارة المبعوث الأممي المرتقبة إلى الخرطوم. وأشار المتحدث الأممي إلى أن هافيستو يواصل كذلك التواصل مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لمناقشة إجراءات عملية من شأنها خفض التصعيد.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ إبريل/ نيسان 2023، وتعثر الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف القتال وإطلاق مسار سياسي يجمع الأطراف السودانية. وتسعى الخماسية، من خلال مشاوراتها مع القوى المدنية وتواصل المبعوث الأممي مع طرفي الحرب، إلى تهيئة الظروف لخفض التصعيد وبناء الثقة، تمهيداً لحوار يفضي إلى وقف الأعمال العدائية.