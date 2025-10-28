الخرطوم تطرد مسؤوليْن في برنامج الغذاء العالمي

- طرد مسؤولين أمميين: استدعت وزارة الخارجية السودانية مدير برنامج الغذاء العالمي ومديرة قسم العمليات، واعتبرتهما شخصين غير مرغوب فيهما، مطالبة بمغادرتهما خلال 72 ساعة، مع تأكيد استمرار التعاون مع البرنامج. - مقتل متطوعين: أعلن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر مقتل خمسة متطوعين في الهلال الأحمر السوداني بولاية شمال كردفان، مع فقدان ثلاثة آخرين، مشددًا على عدم قبول الهجمات على الفرق الإنسانية. - تفاقم الصراع: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء تصاعد الصراع في السودان، مندداً بانتهاكات حقوق الإنسان والهجمات العشوائية، وسط معاناة المدنيين المستمرة.

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في البلاد لوران بوكيرا، وأبلغته بأنّ الخرطوم قررت اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه هو وسمانثا كاتراج، مديرة قسم العمليات في البرنامج التابع للأمم المتحدة، وطلبت الوزارة من المسؤولين مغادرة البلاد خلال 72 ساعة. وقالت الوزارة، في تصريح لها، إنّ حكومة السودان "تؤكد حرصها التام على التعاون مع كل المنظمات الدولية العاملة في البلاد وفقاً للنظم والقوانين المعروفة دولياً ومنها احترام سيادة الدول".

وأشارت إلى أن هذا القرار "لا يؤثر على استمرار التعاون القائم مع برنامج الغذاء العالمي في السودان"، لكنها لم تقدم توضيحات حول أسبابه. في موازاة ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة متطوعين في الهلال الأحمر السوداني أثناء تأدية واجبهم في بارا في ولاية شمال كردفان، فيما هناك ثلاثة في عداد المفقودين.

وأصدر الاتحاد بياناً نقلته وكالة فرانس برس، وجاء فيه أنه كان واضحاً أنهم عاملون في المجال الإنساني "من خلال ارتدائهم سترات الهلال الأحمر التي يفترض أنها توفر لهم حماية كاملة"، كما أنهم كانوا "يحملون بطاقات هوية صادرة عن الفرع المحلي للاتحاد"، مضيفاً أنّ "أي هجوم على الفرق الإنسانية أمر غير مقبول".

وأمس الاثنين، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنّ الأخير عبر عن قلقه البالغ إزاء تفاقم الصراع في السودان، داعياً إلى إيصال المساعدات الإنسانية بأمان. وقال المتحدث الأممي في بيان: "يندد الأمين العام بشدة بالتقارير الواردة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في الفاشر، بما في ذلك الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، فضلاً عن العنف القائم على النوع والهجمات ذات الدوافع العرقية وسوء المعاملة".

ومنذ 15 إبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، وسط معاناة المدنيين. وقُتل في الحرب نحو 20 ألف شخص وشُرد أكثر من 15 مليوناً بين نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية، فيما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.